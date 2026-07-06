Rudi Garcia: ¿de dónde es el director técnico de la selección de Bélgica? | PERFIL

Rudi García es uno de los nombres clave del Mundial 2026, pues, como director técnico de Bélgica, ha logrado mantener invicto a su equipo y llevarlo hasta la Fase de eliminación directa con un triunfo, dos empates y ninguna derrota.

La selección de Bélgica (que se mantiene invicta incluso desde las eliminatorias y los amistosos previos al Mundial) es una de las integrantes de la UEFA a seguir durante el Mundial, debido al destacado paso que han conseguido gracias a García, quien los dirige desde 2025.

Rudi García, director técnico de la Selección de Bélgica, junto con sus jugadores. ı Foto: Reuters

No es casualidad: Rudi García ha dirigido prestigiosos equipos en Europa y Asia, lo que le ha dado renombre en el mundo del fútbol internacional. Pero, ¿qué más se sabe del DT cuyo nombre ha resonado por el invicto de Bélgica? Acá te contamos.

¿De dónde es Rudi García, director técnico de Bélgica?

Rudi José García ha llamado la atención de la prensa deportiva, no solo por el invicto que le ha dado a Bélgica desde antes del inicio del Mundial, sino por la aparente multiculturalidad detrás de su nombre.

El DT de Bélgica dirige a un equipo europeo, pero tiene un nombre en español, habla este idioma e, incluso, toca la guitarra con estilo tradicional de España.

Entonces, ¿de dónde es el director técnico de Bélgica? Pista: no es belga. Rudi García es francés: nació el 20 de febrero de 1964 en Nemours, Francia.

Rudi García, director técnico de la Selección de Bélgica. ı Foto: Reuters

Sus abuelos eran españoles (originarios de Andalucía) y emigraron a Francia durante la Guerra Civil.

Por cierto, José García, padre de Rudi García, también fue futbolista profesional, y llamó a su hijo Rudi en honor al ciclista alemán Rudi Altig.

Trayectoria de Rudi García como director técnico

Rudi García también fue futbolista por alrededor de una década, siendo su trabajo más destacado el paso por clubes como el Lile (que posteriormente dirigió), el Caen (1988 - 1991) y el Martigues (1991 - 1992).

Rudi García, director técnico de la Selección de Bélgica. ı Foto: Reuters

No obstante, Rudi García se retiró prematuramente del fútbol profesional debido a una lesión a sus 28 años. Posteriormente, se inscribió en la universidad para estudiar Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (STAPS).

Equipos clave dirigidos por Rudi García

Así, algunos de los equipos más relevantes dirigidos por Rudi García han sido:

Lile OSC (Francia): 2008 - 2013

AS Roma (Italia): 2013 - 2016

Olympique de Marsella (Francia): 2016 - 2019

Olympique de Lyon (Francia): 2019 - 2021

Al-Nassr (Arabia Saudita): 2022 - 2023

Napoli (Italia): 2023

Selección de Bélgica: 2025 - actualidad

Rudi García, director técnico de la Selección de Bélgica. ı Foto: Reuters

Bélgica en el Mundial 2026

La Selección de Bélgica se ha mantenido invicta incluso desde antes del inicio del Mundial 2026, racha obtenida después de su derrota frente a Ucrania el 20 de marzo de 2025 en la Nations League.

Nations League y Clasificatorias al Mundial

Ucrania 3 - 1 Bélgica

Bélgica 3 - 0 Ucrania

Macedonia del Norte 1 - 1 Bélgica

Bélgica 4 - 3 Gales

Liechtenstein 0 - 6 Bélgica

Bélgica 6 - 0 Kazajistán

Bélgica 0 - 0 Macedonia del Norte

Gales 2 - 4 Bélgica

Kazajistán 1 - 1 Bélgica

Bélgica 7 - 0 Liechtenstein

Selección de Bélgica, celebrando su triunfo frente a Senegal, en el Mundial 2026. ı Foto: Reuters

Partidos Amistosos

Estados Unidos 2 - 5 Bélgica

México 1 - 1 Bélgica

Croacia 0 - 2 Bélgica

Bélgica 5 - 0 Túnez

Copa del Mundo (Fase de Grupos y Eliminatorias)

Bélgica 1 - 1 Egipto

Bélgica 0 - 0 Irán

Nueva Zelanda 1 - 5 Bélgica

Bélgica 3 - 2 Senegal (Tiempo extra / AET)

Estados Unidos vs. Bélgica (Octavos de Final): Por jugarse, 6 de julio de 2026

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