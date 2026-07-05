Afición en el Estadio Ciudad de México abucheó a Gianni Infantino cuando es presentado en las pantallas

Gianni Infantino fue uno de los protagonistas fuera de la cancha tras ser abucheado por la afición mexicana.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue fuertemente abucheado por los aficionados que se dieron cita en el Estadio Azteca para el partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Gianni Infantino no fue bien recibido por los aficionados mexicanos. Cuando las pantallas del inmueble mostraron al manda más, se llevó una rechifla y abucheos.

Abucheos a Infantino en el Estadio Azteca. Honor. pic.twitter.com/B1uh4EkBAd — gam (@mbafraaude) July 6, 2026

Infantino es un personaje polarizante que no es del agrado de los fans alrededor del mundo. Sus acciones y decisiones como presidente de la FIFA son repudiadas, como el darle un premio de la paz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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