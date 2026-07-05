Neymar y su desgarrador llanto tras la eliminación de Brasil en la Copa del Mundo 2026 (VIDEO)

Noruega dio una de las grandes campanadas en la Copa del Mundo al eliminar en octavos de final de Norteamérica 2026 a Brasil, lo que dejó una de las imágenes más dolorosas del todo el torneo, con el astro Neymar llorando desconsoladamente en el terreno de juego.

Como hace al final de cada juego, Ney se arrodilló para agradecerle a Dios, pero las emociones lo pasaron y lloró como nunca se le había visto en una cancha, pues sabe que su última oportunidad de tocar el cielo con Brasil se esfumó de la peor manera.

Neymar hundido y no podía parar de llorar.



Es durísimo esto 💔pic.twitter.com/Gh7jwc7VPq — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) July 5, 2026

Neymar, con 34 años de edad, vivió la que posiblemente es su último Mundial y su torneo no pudo ser más decepcionante. No llegó en las mejores condiciones físicas, lo que hizo que disputara apenas dos partidos, pero no completos. Ante Escocia en la fase de grupos ingresó al 76′ en lugar de Matheus Cunha.

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En la ronda de eliminación directa se quedó en la banca ante Japón en 16vos de final y ante Noruega entró al 67′ por Gabriel Martinelli. Su entrada coincidió con el mejor momento de los Vikingos en el duelo, pues los goles de Haaland fueron al 79′ y al 90′.

Ney descontó vía penalti en el 90′+10′, cuando no había ninguna oportunidad de los pentacampeones para darle vuelta al marcador. El juego terminó y el delantero del Santos rompió en un desgarrador llanto que le dio la vuelta al mundo.

La Selección Noruega es una escuadra que ha dado buenas presentaciones en Europa, pero pocos podían anticipar con certeza que eliminarían a los sudamericanos en la Copa del Mundo 2026. Dos goles de Erling Haaland dieron una de las mayores sorpresas en la historia del torneo.

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