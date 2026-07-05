“Sí se puede” Afición Mexicana no deja de alentar al Tricolor pese a desventaja ante Inglaterra

Los aficionados que se dieron cita al Estadio Azteca cambiaron el “¿y si sí?” por el “Sí se puede”, luego de que se vio en desventaja ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026.

Jude Bellingham hizo dos goles seguidos y puso al Tricolor en una situación nueva en la Copa del Mundo, pues no se había visto abajo en el mercador ni había recibido anotaciones.

Fue entonces que la gente comenzó a cantar “Sí se puede” y poco después llegó el gol de Julián Quiñones que le da a México esperanzas de remontar a Inglaterra en la parte complementaria.

Llegó el entretiempo 🏟️



Esto aún no termina. #SomosMéxico pic.twitter.com/mGGqLKtW42 — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 6, 2026

La afición está apoyando con todo a la Selección Mexicana

Inglaterra es un rival de peso para México, pero el equipo de Javier Aguirre le está jugando el tú por tú a los Tres Leones y la afición está haciendo su propio partido desde la grada, gritando y alentando lo más que puedan al Tricolor.

Con el “Sí se puede” y el “México, México” los fans que se dieron cita en el Estadio Azteca, buscan intimidar al cuadro europeo para meterles presión cada vez que toman la pelota.

A pesar de que el equipo de Inglaterra es un poco superior al combinado nacional, los pupilos de Javier Aguirre están presionando cuando pueden a los Tres Leones para ganar la esférica lo más rápido posible.

EVG