¿Quién es Jude Bellingham, jugador de Inglaterra que metió el primer gol a México en el Mundial 2026?

El jugador de Inglaterra Jude Bellingham anotó dos goles contra México en el Mundial 2026, lo que causó una gran decepción entre los aficionados nacionales, pero Julián Quiñones anotó el gol para México que revivió la esperanza.

Bellingham anotó por un descuido del equipo mexicano y aunque los ingleses celebraron, el Estadio Ciudad de México en el que juega la Selección Mexicana como local quedó en silencio.

¿Quién es Jude Bellingham?

El nombre completo del futbolista es Jude Victor William Bellingham. Nació el 29 de junio de 2003 en Stourbridge, Inglaterra, es uno de los futbolistas más destacados de su generación.

Sus papás son Denise y Mark Bellingham, ella es de ascendencia keniana y jamaicana, mientras que su padre es de origen irlandés. Además de que él fue sargento de policía y goleador amateur con más de 700 goles.

Tiene un hermano menor, Jobe, también futbolista profesional. Jude se educó en la Priory School de Birmingham y completó estudios en Loughborough College mientras avanzaba en su carrera.

Jude Bellingham, tras anotar gol a México en el Mundial 2026 ı Foto: AP

Comenzó en las categorías inferiores del Birmingham City, donde debutó con el primer equipo en agosto de 2019 con solo 16 años y 38 días, convirtiéndose en el jugador más joven de la historia del club. Sus actuaciones llamaron la atención de Europa y en julio de 2020 fichó por el Borussia Dortmund por unos 25 millones de libras iniciales, récord para un jugador de 17 años.

En Dortmund se consolidó rápidamente, ganó la DFB-Pokal en 2021, fue nombrado Jugador de la Temporada de la Bundesliga en 2022-23 y recibió premios como el Golden Boy y el Kopa Trophy.

En junio de 2023, el Real Madrid anunció su fichaje por 103 millones de euros base con contrato hasta 2029. En su primera temporada en La Liga deslumbró con goles clave, incluyendo en El Clásico, contribuyendo al éxito del equipo y ganando reconocimientos individuales como LaLiga Player of the Season. Su versatilidad, liderazgo y llegada al área desde el mediocampo lo han consolidado como estrella mundial.

Con Inglaterra, Bellingham debutó muy joven y se ha convertido en pilar de los Three Lions. Ha participado en Euro 2024 y el Mundial 2026, destacando por su madurez y capacidad para decidir partidos. Considerado uno de los mejores mediocampistas del mundo por su técnica, físico y visión de juego, ha sido tercero en el Balón de Oro 2024.

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