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¿Quién es Tolami Benson, influencer y modelo británica, novia del jugador de Inglaterra Bukayo Saka?

La novia del delantero Bukayo Saka, de la selección de Inglaterra, llama la atención por su exuberante belleza

Tolami Benson, novia de Bukayo Saka
Tolami Benson, novia de Bukayo Saka Foto: IG @tolami_benson
Por:
Karen Rodríguez

El delantero de la selección de Inglaterra Bukayo Saka es uno de los jugadores destacados del Mundial 2026, además tiene el apoyo de su bella novia, la influencer y modelo Tolami Benson.

El jugador del equipo Arsenal tiene una relación de seis años con la estrella de Internet y recientemente se comprometieron, por lo que los fans y aficionados quieren saber más sobre su historia.

¿Quién es Tolami Benson?

Tolami Benson nació el 3 de diciembre de 2000 en Inglaterra, por lo que actualmente tiene 25 años y es de ascendencia nigeriana, ya que sus padres emigraron desde Nigeria a Londres.

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Creció en Reino Unido, específicamente en áreas como Hertfordshire o Londres, y ha mantenido un perfil relativamente bajo en su vida personal pese a su creciente visibilidad pública.

Aunque ella es una estrella de las redes sociales y del modelaje, estudió en la University of East London, sin embargo, no se sabe exactamente si se graduó de Business Management o en Relaciones Pública y Medios en Birmingham City University.

Tolami Benson, novia de Bukayo Saka
Tolami Benson, novia de Bukayo Saka ı Foto: IG @tolami_benson

Comenzó su carrera en modelaje e influencia durante la universidad. Ha colaborado con marcas importantes como Nike, Adidas y Puma, y también ha trabajado en roles corporativos, como en el departamento de planificación de medios y comunicaciones, llegando a posiciones como Senior Planning Executive. Además, trabajó en ventas de Harrods.

Tolami Benson tiene casi 300 mil seguidores en Instagram en donde comparte imágenes sobre su lujoso estilo de vida y también comparte fotos en las que aparece a lado de su famoso novio futbolista.

Su relación con Bukayo Saka comenzó alrededor de 2020 y se mantuvo en gran medida privada durante años, pero el 17 de noviembre de 2025 se comprometieron y están a un paso del matrimonio.

A través de las redes sociales compartieron imágenes del emotivo momento que vivieron juntos de cuando Bukayo le pidió matrimonio a ella y le entregó un enorme anillo que ella presume en todas las redes sociales.

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