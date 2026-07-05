¿De dónde es Lindsay Casinelli, la periodista de deportes? FOTOS

Este domingo se llevará a cabo el partido de México contra Inglaterra en el Estadio Ciudad de México, y la periodista deportiva Lindsay Casinelli compartió por medio de sus redes sociales que se encuentra en las afueras del Colosio de Santa Úrsula en espera de que inicie el encuentro.

Con una playera de México y una falda roja, Lindsay Casinelli mostró por redes sociales el apoyo que le brinda a la Selección Mexicana: “Vamos Mexico !!! Ya desde las afueras del estadio donde hoy Mexico buscara hacer historia” se lee en su publicación.

Lindsay Casinelli viajó a la Ciudad de México para hacer la cobertura del encuentro de octavos de final, y debido a que porta una playera de México las personas comenzaron a preguntarse si la periodista tiene nacionalidad mexicana.

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¿Cuál es la nacionalidad de Lindsay Casinelli?

Pese a que Lindsay Casinelli ha externado su apoyo para la Selección Mexicana antes de que se de inicio al partido contra Inglaterra, la periodista no es originaria de México, pero sí es de un país de Latinoamérica.

Lindsay Casinelli nació el 3 de septiembre de 1985 en Venezuela, comenzó su carrera en Estados Unidos y desde el 2012 hasta el 2024 formaba parte de Univisión, pero a partir del 2025 pasó a ser parte del equipo de Telemundo.

Debido a que el departamento deportivo de Univisión fue reubicado en México, Casinelli decidió permanecer en Miami con sus hijos, pues quería estar más presente en sus vidas.

La facilidad que ha demostrado Lindsay Casinelli para conectar con la audiencia la llevó a formar parte del equipo encargado de realizar la cobertura del Mundial, por lo que este logro se suma a su larga trayectoria en la pantalla chica.

La revista People en Español compartió una entrevista que le realizaron a la presentadora deportiva, en la que señaló que tras terminar su carrera universitaria atravesó una etapa económica difícil.

Su capacidad para afrontar los retos que se presentaron durante su vida, incluyendo el dejar si antiguo lugar de trabajo después de 12 años, demuestran que Casinelli es una de las comunicadoras deportivas con más experiencia detrás.

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