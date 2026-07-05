SSC ‘madruga’ para instalar dispositivo de seguridad en CDMX por partido México vs Inglaterra

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó desde la madrugada de este domingo a sus elementos para el operativo de seguridad, prevención, vigilancia y apoyo a los aficionados que asistirán al Estadio Ciudad de México para el duelo entre la Selección Mexicana e Inglaterra.
Desde muy temprano, los uniformados se formaron y alistaron en las inmediaciones del Coloso de Santa Úrsula para comenzar las acciones de seguridad.
Además, la dependencia capitalina destacó que a primera hora inició el dispositivo en Paseo de la Reforma, donde el Gobierno de la Ciudad de México instaló pantallas para que los aficionados puedan seguir el encuentro mundialista programado para las 18:00 horas.
Clara Brugada supervisa operativo de seguridad por el partido México vs Inglaterra en CDMX
“Las y los policías se mantienen atentos para que los asistentes nacionales y extranjeros disfruten de forma segura la pasión del futbol y las actividades culturales en la capital”, precisó la SSC.
Las acciones de seguridad también abarcan el Fan Fest del Zócalo capitalino, donde decenas de personas comenzaron a formarse desde temprano para asegurar un lugar y seguir el partido de la Selección mexicana.
Más de 17 mil policías cuidarán CDMX durante duelo México vs Inglaterra
Esta semana, la SSC informó que serán más de 17 mil policías los que resguardarán la capital mexicana durante el duelo México vs Inglaterra, que se juega en el Estadio Ciudad de México este domingo.
A través de un comunicado, la autoridad capitalina detalló que los policías se distribuirán en todas las sedes donde se esperan concentraciones por el duelo que se jugará a las 18:00 horas.
Así, en el Estadio Ciudad de México se desplegarán siete mil 500 policías, quienes no solo asegurarán el cumplimiento de los cierres viales por el dispositivo Última Milla, sino que también “mantendrán presencia para proteger la integridad de las personas e inhibir conductas delictivas”.
Por otro lado, en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se encuentra instalado el Fan Fest, se desplegarán tres mil 300 elementos. Los mismos garantizarán la seguridad de los asistentes y llevarán a cabo filtros de seguridad para evitar el ingreso de objetos peligrosos.
En tanto, se desplegarán más de seis mil elementos sobre Paseo de la Reforma, donde se instalaron pantallas en 30 puntos. De acuerdo con la SSC, el despliegue de este domingo representa un aumento de 30 por ciento conforme a eventos anteriores, para resguardar la seguridad de los asistentes.
Las selecciones de México e Inglaterra se enfrentan este domingo en los octavos de final del Mundial 2026, en un crucial duelo donde se disputan su supervivencia en el torneo.
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