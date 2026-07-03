GCDMX ampliará Ley Seca para el partido México-Inglaterra; incluirá Roma Norte y Condesa

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto Romero, anunció la ampliación de la Ley Seca con motivo del partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de Futbol 2026, como parte del operativo especial para prevenir incidentes durante las celebraciones del próximo domingo.

El funcionario informó que la restricción para la venta de bebidas alcohólicas estará vigente desde las 00:00 horas del domingo 5 de julio y hasta las 07:00 horas del lunes 6 de julio.

La medida aplicará en las colonias Juárez, Cuauhtémoc, Centro Histórico, Tabacalera, San Rafael, además de Roma Norte y Condesa, estas dos últimas incorporadas tras detectar que, en los festejos anteriores, la venta de alcohol se desplazó hacia esas zonas una vez establecidas las restricciones en Paseo de la Reforma.

“Las añadimos porque pasando Avenida Chapultepec estaban vendiendo del otro lado, en estas colonias colindantes”, explicó Cravioto Romero.

Precisó que la prohibición será únicamente para la venta de bebidas alcohólicas para llevar, por lo que los establecimientos mercantiles con licencia para consumo en el interior podrán continuar operando con normalidad, aunque no podrán permitir que sus clientes salgan con bebidas, conocida como la “caminera”.

El secretario informó además que dos establecimientos ubicados en la zona permanecen clausurados y no reabrirán antes del domingo, al tiempo que advirtió que cualquier negocio que incumpla las disposiciones administrativas será suspendido.

Para supervisar el cumplimiento de la medida participarán 213 verificadores del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) y 21 servidores públicos de la Secretaría de Gobierno.

Tras la muerte de 4 personas en los festejos del martes pasado, el Además, el Gobierno de la Ciudad de México anunció que habrá un control de acceso en el Ángel de la Independencia y otros puntos, además instalarán otras seis pantallas sobre Paseo de la Reforma, y se suma la mayoría de las alcaldías y 11 municipios del Estado de México, para descentralizar la celebración.

En el Ángel de la Independencia sólo se permitirá un aforo de 25 mil personas y cuando llegue a su máxima capacidad, orientadores mundialistas invitarán a la afición a celebrar en otros puntos de Paseo de la Reforma, dijo Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

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