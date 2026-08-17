Clara Brugada alista estrategia para restituir derechos de personas en situación de calle

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que en los próximos días presentará la estrategia para atender a las personas en situación de calle y avanzar en la restitución de sus derechos, como parte del nuevo modelo del Sistema de Cuidados de la capital.

La mandataria capitalina explicó que su administración trabaja en una política pública que contempla las distintas condiciones de las personas en situación de calle, entre ellas quienes enfrentan problemas de adicciones, salud mental o alguna enfermedad.

“Queremos que el Gobierno de la Ciudad pueda dar el albergue a las personas en situación de calle bajo la perspectiva de sus derechos”, señaló.

Brugada Molina indicó que la estrategia también contempla procesos de reconocimiento y acompañamiento para generar mecanismos y lazos con esta población, así como facilitar la recuperación de documentos de identidad.

Un hombre permanece en un campamento de personas en situación de calle ı Foto: Jonathan Castro, La Razón

Como parte de estas acciones, destacó el trabajo de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SEBIEN) para apoyar a personas en situación de calle en la obtención de sus documentos personales.

La Jefa de Gobierno también adelantó que el albergue que actualmente opera en la colonia Viaducto Piedad conocido como CAIS Coruña será retirado, debido a los problemas que ha generado con los habitantes, mientras se habilitan nuevos espacios para atender a esta población.

“Vamos a quitar el albergue. Ya lo vamos a quitar de ahí. Ha generado muchos problemas con la ciudadanía”, afirmó.

Además, la mandataria capitalina señaló que en el Centro Histórico de la Ciudad de México se concentra una importante población en situación de calle, por lo que el Gobierno capitalino busca fortalecer la atención mediante una política con perspectiva de derechos.

De acuerdo con el último conteo disponible de SEBIEN, correspondiente al periodo 2023-2024, en la Ciudad de México fueron contabilizadas mil 124 personas en situación de calle. De ellas, 86 por ciento eran hombres y 14 por ciento mujeres.

El conteo, utilizado como referencia para dimensionar esta población, también señala que 89.5 por ciento tenía entre 18 y 60 años, mientras que 58.17 por ciento llevaba entre uno y 10 años viviendo en situación de calle.

Asimismo, 62 por ciento de las personas contabilizadas había nacido en la Ciudad de México; 36 por ciento provenía de otra entidad del país y 1.6 por ciento correspondía a población migrante.

Personas en situación de calle ı Foto: David Patricio›La Razón

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LMCT