Clara Brugada inaugura la Utopía ‘Elena Poniatowska Amor’ en la alcaldía Coyoacán

Al centro, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la escritora Elena Poniatowska.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, inauguró este domingo la Utopía “Elena Poniatowska Amor” en el barrio de San Lucas, alcaldía Coyoacán, que beneficiará a más de 130 mil habitantes.

Acompañada por la escritora y periodista Elena Poniatowska, la mandataria capitalina explicó que la nueva Utopía recibe el nombre de la autora como reconocimiento a su importancia para la literatura mexicana contemporánea y por su compromiso con las causas sociales.

Afirmo que la Utopía “Elena Poniatowska Amor” contará con servicios y espacios comunitarios, entre ellos comedor, lavandería, Centros de Atención y Desarrollo Infantil, Casa de Día para personas mayores, consultorios médicos, atención odontológica, mastografía, servicios especializados para mujeres, rehabilitación física y programas de atención a personas con discapacidad.

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La Utopía Elena Poniatowska Amor, en la alcaldía Coyoacán. ı Foto: Cortesía

Asimismo, destacó que contará con un Centro Comunitario para Personas con Parkinson, pues indicó que “aquí tendremos este servicio como un servicio público y gratuito único en la ciudad de México”.

Resaltó que el complejo incluye alberca semiolímpica, gimnasio y pabellón deportivo, agencia de empleo, atención a personas en situación de violencia, servicios dirigidos a la población de la diversidad sexual, programas de salud mental y atención integral al consumo de sustancias.

Además, incorpora una tortillería que utilizará maíz nativo producido en los suelos de conservación de la Ciudad de México par fortalecer la economía local y la alimentación sostenible.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró la Utopía Elena Poniatowska Amor en la alcaldía Coyoacán. ı Foto: Cortesía

Destacó la creación de la Sala de Acción Climática, un espacio diseñado para sensibilizar a la población sobre los efectos del cambio climático mediante experiencias inmersivas, simuladores y actividades interactivas orientadas a promover acciones concretas para la protección ambiental.

Por otra parte, señaló que uno de los principales atractivos es el Museo Coyote, dedicado al arte contemporáneo y popular, que abrirá con una experiencia inmersiva sobre la vida y obra de Frida Kahlo y Diego Rivera, integrando cerca de 300 imágenes, recursos audiovisuales, realidad virtual y espacios interactivos para niñas, niños y jóvenes.

Asimismo, resaltó que el recinto cuenta con un gran foro para las artes escénicas y espacios destinados a la formación artística, musical y literaria. En honor a la trayectoria de Elena Poniatowska, se impulsarán actividades enfocadas en jóvenes y mujeres interesadas en la creación literaria.

“Esta utopía Elena Poniatowska Amor hemos pensado que sea un espacio para las y los jóvenes. En particular para mujeres jóvenes que quieran iniciarse en el noble oficio de la literatura. Elena Poniatowska nos enseñó que la literatura no está al margen de la historia. Puede entrar en ella, acompañar sus luchas y rescatar las voces que el poder quiso desdibujar” Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno



Instalaciones de la Utopía Elena Poniatowska Amor en la alcaldía Coyoacán. ı Foto: Cortesía

Al tomar la palabra, Elena Poniatowska manifestó su alegría al estar presente en la inauguración de la primera Utopía de Coyoacán, pues aseguró que se trata de un espacio que garantizará lo necesario para las generaciones actuales y futuras.

“Es muy bonito verlos aquí a todos. Estar aquí en este lugar hermoso y sólido, fuerte, que nos va a llevar hacia adelante, que nos va a proteger, nos va a cuidar; y, además, que nosotros le podemos dar lo que somos, lo que tenemos en el corazón, nuestro trabajo, nuestras esperanzas y todo lo que deseamos también para nuestra descendencia” Elena Poniatowska, escritora



Elena Poniatowska, escritora mexicana. ı Foto: Cortesía

Por su parte, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, detalló que se entrega una obra terminada en beneficio de 130 mil personas de 17 colonias, y que será un nuevo espacio cultural en Coyoacán al contar con auditorio para más de 40 personas, tres salas museográficas, cuatro foros culturales al aire libre y una terraza para el disfrute de las familias.

cehr