Clara Brugada invierte 165.7 mdp en obras contra inundaciones en Gustavo A. Madero

Habitantes de San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero, respiran con mayor tranquilidad. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, supervisa ocho proyectos hidráulicos clave que, con una inversión de 165.7 millones de pesos, buscan proteger a miles de familias de las inundaciones recurrentes en la Ciudad de México. Estas obras cumplen un compromiso asumido tras las severas afectaciones de agosto de 2025, que dañaron más de mil 300 viviendas.

Hace un año, la zona sufrió inundaciones por casi 48 horas. En respuesta, el Gobierno capitalino destinó más de 15 millones de pesos en apoyos emergentes, estableciendo un esquema de ayuda económica directa. Brugada Molina enfatizó durante su recorrido: “Hoy venimos para ver cómo van estas obras, qué se está haciendo y cómo se va a resolver el problema de inundaciones en San Juan de Aragón. Ese es el objetivo y para eso estamos aquí el día de hoy”, destacando el seguimiento a las promesas.

La estrategia incluyó un diagnóstico con georradar en 43 kilómetros de la red de drenaje, revelando fallas críticas. “Había un gran colector a donde las redes secundarias llegan y ya no servía. Se regresaba el agua a las calles, afectando viviendas”, explicó la mandataria, identificando la raíz del problema.

Las maniobras operativas incluyeron la colocación de una planta compacta sobre la calle Volcán Ceboruco. ı Foto: Especial.

El Secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza, detalló que los trabajos contemplan tres nuevas plantas de bombeo que aumentarán la capacidad de extracción en 17 mil litros por segundo, además de más de 2 mil 100 metros de nuevos colectores. Destaca el colector de Avenida 412, de mil 94 metros y 47 millones de pesos, con un avance del 95 por ciento. También se rehabilitaron plantas como la 6A, que pasó de 9 mil a 13 mil litros por segundo, y se instaló una planta compacta en Volcán Ceboruco.

Estos esfuerzos ya muestran resultados tangibles. “Este año llovió más que el pasado, pero ya no se sintió la inundación, a pesar de que la lluvia fue mayor”, afirmó Brugada Molina, aunque reconoció que aún hay desafíos. El alcalde Janecarlo Lozano reconoció el cumplimiento: “Nuestra jefa de Gobierno cumplió su promesa; lo que se acaba de resolver hoy fue un problema de muchas décadas”, afirmó, resaltando la trascendencia de estas intervenciones para la comunidad y la gestión de riesgos hídricos.

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JVR