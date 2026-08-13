SSC detiene a 7 presuntos integrantes de ‘Los Rosi’ por extorsión y drogas en Coyoacán

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó este jueves sobre la detención de siete presuntos integrantes de una célula delictiva señalada por extorsionar a dueños de bares ubicados en la calzada Acoxpa, en el sur de la capital.

Las capturas ocurrieron durante la ejecución de dos órdenes de cateo en la alcaldía Coyoacán, como parte de las acciones contra grupos generadores de violencia en la demarcación.

De acuerdo con el funcionario, los detenidos son Sheyla Michelle “N”, Rogelio “N”, Sebastián “N”, José Ramón “N”, María Alejandra “N”, Roberto “N” y Claudia “N”.

Las autoridades los señalan de manera preliminar como integrantes de una célula dedicada presuntamente a la extorsión de propietarios de bares de la calzada Acoxpa, además de la venta de narcóticos en la zona.

Los cateos permitieron además asegurar más de 650 dosis de presunta droga, un arma de fuego larga, cartuchos útiles y teléfonos celulares.

#Importante | En el marco de las acciones para el combate a grupos delictivos generadores de violencia en @Alcaldia_Coy, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron dos órdenes de cateo y detuvieron a Sheyla Michelle "N", Rogelio "N", Sebastián "N", José Ramón "N", María Alejandra "N",… pic.twitter.com/EFxGAZSEmm — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) August 13, 2026

¿Qué aseguraron durante los cateos?

La intervención se realizó en dos inmuebles ubicados en Coyoacán. En uno de ellos, en la colonia Carmen Serdán, fueron localizados un arma larga, tres cartuchos útiles, dosis de probable cocaína y marihuana, además de un teléfono celular.

En el segundo domicilio, ubicado en la Unidad Habitacional CTM Culhuacán Séptima Sección, las autoridades encontraron dosis de probable metanfetamina, cocaína y marihuana, así como teléfonos celulares.

En total, los objetos y sustancias asegurados superaron las 650 dosis de presunta droga, según la información difundida tras el operativo.

Pablo Vázquez destacó que estas acciones forman parte de la estrategia de la SSC para combatir a grupos delictivos y delitos de alto impacto en la Ciudad de México.

El funcionario aseguró que las autoridades continuarán con los operativos contra las organizaciones señaladas por actividades delictivas en la capital.

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MSL