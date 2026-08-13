Beca de Transporte para Universitarios 2026: ¿Cuándo llega el próximo pago?

La Beca de Transporte para Universitarios busca brindar un apoyo económico a las personas que se encuentren inscritas en instituciones académicas de educación superior de la CDMX, en modalidad escolarizada o mixta.

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) de la Ciudad de México brinda un apoyo económico de mil 500 pesos a quienes resultaron beneficiarios de la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más.

Con la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más se busca eliminar la barrera económica que pueda impedir a las y los estudiantes universitarios terminar su educación.

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Este apoyo económico de mil 500 pesos se deposita bimestralmente, y se pueden utilizar en transportes, cajeros automáticos, para realizar recargas telefónicas y para pagar servicios.

El pasado 1 de mayo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, entregó este apoyo económico a 15 mil estudiantes de instituciones públicas universitarias.

Se espera que en 2026 se pueda entregar esta beca a 200 mil universitarios en la capital, pues se pretende que el facilitar el acceso a transporte y oportunidades culturales y deportivas en la capital se refuerce la educación.

Conoce el tercer y último listado de la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más 👉 https://t.co/mTH0bsEk7d pic.twitter.com/1zRFuZsh64 — SECTEI CDMX (@SECTEI_CDMX) July 3, 2026

Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más

Para poder utilizar la tarjeta de la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más se requiere contar con la aplicación Obtén Más, en la que se debe activar el monedero digital para posteriormente vincular la tarjeta física.

Una vez que se seleccione la vinculación de la tarjeta física se debe escanear el código QR que se encuentra al reverso de la tarjeta; o bien, ingresar de manera manual los seis caracteres que aparecen bajo el código QR.

El próximo depósito de la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más se realizará durante el mes de septiembre, ya que actualmente la entrega de las tarjetas continúa activa.

Quienes aún no han recogido la tarjeta de la Beca de transporte deberán acudir en la fecha límite, que es este viernes 14 de agosto, a la siguiente dirección con su INE o pasaporte vigente en original y copia, en un horario de 10:00 a 17:00 horas:

Barranca del Muerto #24, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México

‼️Atención alumnas y alumnos del SEGUNDO LISTADO QUE NO recogieron la tarjeta de la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más: pic.twitter.com/ysRblcqQFE — SECTEI CDMX (@SECTEI_CDMX) August 8, 2026

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