¿Cómo obtener la Beca de Transporte 2026 de 7,500 pesos?

Con la Beca de Transporte 2026 las y los universitarios cuentan con un apoyo económico para poder dirigirse desde sus hogares hasta las instituciones académicas sin problema.

El gobierno de la Ciudad de México lanzó la convocatoria para la Beca de Transporte 2026, que está dirigía a las y los estudiantes que se encuentren cursando una licenciatura en modalidad presencial o mixta.

Este programa está dirigido para las y los estudiantes de educación superior que se encuentren inscritos en el primer semestre del 2026 y residan en la Ciudad de México.

Beca Transpore Escolar 2026 ı Foto: Especial

¿Qué escuelas pueden aplicar a la Beca de Transporte 2026 de la CDMX?

Las y los estudiantes inscritos en alguna universidad pública de la CDMX en la modalidad escolarizada o mixta, o en algún plantel de una Universidad Nacional ubicado en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

La Beca de Transporte 2026 está dirigida a las y los estudiantes que residan en colonias, barrios o pueblos que estén ubicados con un índice de Desarrollo Social (IDS) muy bajo, bajo o medio.

Para poder recibir este beneficio se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

Ser residente de la Ciudad de México

Ser estudiante de licenciatura en las modalidades escolarizada o mixta y contar con un comprobante de inscripción emitido por la institución educativa.

Para las personas menores de edad, identificación oficial de la madre, el padre o persona tutora.

CURP

Cuenta de correo electrónico activa.

La Beca de Transporte 2026 de la CDMX consta de un apoyo económico que se deposita de manera bimestral, el cual incluso puede alcanzar un monto de hasta 7 mil 500 pesos, y para registrarse se debe ingresar a la página oficial de la beca.

¿Cómo se debe realizar el registro?

De acuerdo con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTEI), para obtener la Beca de Transporte 2026 se requiere contar con una cuenta Llave CDMX.

Posteriormente se debe ingresar a la página web https://becaparatransporte-c2.cdmx.gob.mx/ para llenar el formulario con la información que se solicita, como CURP y correo electrónico personal.

Además, se deben adjuntar los documentos completamente legibles que solicita la plataforma en formato PDF o JPG, y estos deben tener un peso máximo de 2 MB o 2000 kb, y una vez que este proceso termine se emitirá un folio, mismo que se debe guardar para poder consultarlo en la lista de resultados.

