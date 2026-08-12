SSC detiene a hombre que transportaba en su vehículo a una cría de tigre de bengala blanco

En calles de la colonia Central de Abasto, en la alcaldía Iztapalapa, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvieron a un hombre que transportaba a una cría de tigre de bengala blanco, una especie en peligro de extinción, del que no mostró la documentación correspondiente.

Mientras los uniformados realizaban sus patrullajes de seguridad y vigilancia en el cruce de las calles Patio de Maniobras de la Letra Q y Vialidad del Uno, un motociclista se acercó y refirió que observó que en el asiento del copiloto de una camioneta color gris estacionada metros adelante, había un tigre blanco.

De inmediato, los policías ubicaron el vehículo cuyo chofer lo puso en marcha e intentó evadirlos, sin embargo le cerraron el paso, le indicaron que descendiera y que mostrara la documentación que acreditara la legal propiedad y traslado del ejemplar mamífero, pero no contaba con ella.

Al apoyo acudieron efectivos de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la SSC, quienes mediante una valoración inicial, determinaron que se trataba de una tigresa de bengala color blanco de aproximadamente cuatro meses de edad, por lo que la resguardaron y trasladaron a sus instalaciones para posteriormente entregarla a las autoridades competentes.

Por lo anterior, los uniformados detuvieron al hombre de 30 años de edad, le informaron de sus derechos de ley, y junto con la camioneta asegurada, lo presentaron ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) quien determinará su situación legal y realizará las investigaciones del caso.

#Importante | En atención a una denuncia ciudadana en la @CdeAbastoCDMX, en @Alc_Iztapalapa, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a José Luis "N" por transportar en su vehículo particular a una cría de tigre de bengala blanco -especie en peligro de extinción- sin poder acreditar la… pic.twitter.com/BVR3v07ZEn — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) August 12, 2026

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