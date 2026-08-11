SSPC prepara a 235 agentes para identificar y desarticular estructuras criminales

SSPC refuerza su estrategia contra el crimen con 235 nuevos agentes de inteligencia

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) incorporó a 235 nuevos agentes de inteligencia e investigación que tendrán como tarea identificar a generadores de violencia, reconstruir sus estructuras criminales y reunir elementos para llevar los casos ante la justicia. La generación quedó integrada por 153 hombres y 82 mujeres, quienes completaron mil 200 horas de formación.

Durante la ceremonia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, Omar García Harfuch, titular de la SSPC, también entregó reconocimientos a 30 mandos que concluyeron el Diplomado en Alta Dirección y Gestión Estratégica. De ellos, 17 pertenecen a corporaciones estatales y municipales de 10 entidades, mientras otros 13 forman parte de instituciones federales de seguridad y procuración de justicia.

Ante los graduados, García Harfuch definió las funciones que deberán asumir frente a las organizaciones delictivas. “Nuestra responsabilidad es enfrentarlos, investigarlos, detenerlos y llevarlos ante la justicia”, afirmó.

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SSPC refuerza su estrategia contra el crimen con 235 nuevos agentes de inteligencia ı Foto: SSPC

El secretario señaló a la extorsión contra comerciantes y productores, el reclutamiento de jóvenes, las amenazas a comunidades y el tráfico de drogas y armas entre las actividades utilizadas por cárteles y otras agrupaciones criminales para ejercer control. Frente a ese escenario, sostuvo que las instituciones deben recurrir a inteligencia, investigación y coordinación, con respeto a la ley.

Además de la preparación operativa, el funcionario colocó la conducta de los servidores públicos entre las exigencias de su nueva responsabilidad. Les pidió impedir que la rutina reduzca su compromiso, que el poder modifique su comportamiento o que alguna circunstancia comprometa su integridad.

“Sean buenos investigadores, sean disciplinados, sean valientes, pero sobre todo sean servidores públicos dignos de la confianza de México”, expresó García Harfuch ante los integrantes de la tercera generación de agentes y los participantes del diplomado.

SSPC refuerza su estrategia contra el crimen con 235 nuevos agentes de inteligencia ı Foto: SSPC

Por su parte, los 30 funcionarios que cursaron el programa para puestos de alta dirección recibieron capacitación enfocada en análisis, planeación estratégica, homologación de criterios y coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

Como parte del acto asistieron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles; la fiscal general de la República, Ernestina Godoy; la secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, y el Comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera.

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MSL