EU acusa a presuntos integrantes del CJNG de intercambiar drogas por armas en Europa

Autoridades de Estados Unidos acusaron a cuatro presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de negociar en República Checa la compra de ametralladoras de grado militar, lanzagranadas y morteros para introducirlos a México, a cambio de fentanilo y metanfetamina destinados al mercado estadounidense.

La Fiscalía para el Distrito Medio de Florida identificó a Edgar Alejandro Lopez Velasco, Noe Diaz Jimenez, Leobardo Gaxiola Lopez, alias “Bado”, y Jose Miguel Alvarado Morales. Tres enfrentan cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo y proporcionar apoyo material a una organización terrorista, mientras los cuatro aparecen señalados por delitos relacionados con drogas y tráfico de armas.

De acuerdo con la acusación, Lopez Velasco y Diaz Jimenez comenzaron en febrero de este año las negociaciones para conseguir distintos modelos europeos de ametralladoras, lanzadores de granadas propulsadas por cohete, morteros de 61 milímetros, municiones y material bélico. El cargamento tendría como destino territorio mexicano para beneficio del CJNG y, como pago, los involucrados ofrecieron fentanilo y metanfetamina que llegarían al mercado estadounidense.

TE RECOMENDAMOS: Sorteos Resultados del Gana Gato 3047 del 11 de agosto del 2026

“Estos cuatro acusados conspiraron para traficar ametralladoras de grado militar, motores para granadas propulsadas por cohete y lanzamorteros desde la República Checa hacia México, vía Estados Unidos”, afirmó el fiscal federal Gregory W. Kehoe durante el anuncio del caso. Sobre el destino del arsenal, agregó que “querían usar estas armas en México contra la policía mexicana, las fuerzas armadas y la población”.

🚨EU acusa de narcoterrorismo a 4 presuntos integrantes del CJNG



La Fiscalía de Estados Unidos acusó a cuatro mexicanos, detenidos en República Checa, de narcoterrorismo, tráfico de drogas y armas.



Según la acusación, estarían vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación y… — Azucena Uresti (@azucenau) August 11, 2026

Entre el 9 y 10 de junio, los cuatro viajaron a República Checa con el objetivo de cerrar la operación, negociar la distribución de más de 400 gramos de fentanilo y superar los 500 gramos de metanfetamina, además de reunirse con un posible proveedor de precursores químicos para narcóticos sintéticos. Autoridades checas los arrestaron entre la noche del día 10 y las primeras horas de la jornada siguiente.

La fiscalía le atribuye a cada acusado una función distinta dentro del entramado de contrabando. Lopez Velasco aparece como colaborador cercano de un jefe de facción del CJNG y negociador de armamento; Diaz Jimenez figura como proveedor de opioides sintéticos y operador de un laboratorio en Jalisco; Gaxiola Lopez actuaba como intermediario en acuerdos de narcóticos y armas. El documento judicial precisa además que Alvarado Morales tiene doble ciudadanía, estadounidense y mexicana, y es ahijado de Audias Flores Silva, “El Jardinero”.

Como parte de la misma investigación, autoridades mexicanas desmantelaron el 12 de junio el laboratorio de drogas sintéticas atribuido a Diaz Jimenez en Jalisco. El comunicado de la fiscalía ubicó la instalación en Zapopan. La acusación judicial confirma el operativo y vincula directamente el inmueble con ese procesado.

Tras los arrestos en Europa, Estados Unidos consiguió la extradición de Lopez Velasco y Alvarado Morales al Distrito Medio de Florida. Ambos comparecieron el lunes ante una corte federal en Tampa y quedaron bajo custodia. El gobierno estadounidense señaló que las penas máximas contempladas para los cuatro pueden alcanzar la cadena perpetua, según los cargos particulares formulados contra cada uno.

Por separado, el expediente imputa a Lopez Velasco la posesión y uso de una CZ Bren 805, una UKL vz. 59 y un RPG-7 en febrero de 2026, dentro de conductas que los fiscales relacionan con narcotráfico y apoyo material al terrorismo.

El caso quedó a cargo del fiscal federal adjunto Dan Baeza y reunió investigaciones de la Administración para el Control de Drogas, la Oficina Federal de Investigaciones, Investigaciones de Seguridad Nacional, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, el Servicio de Investigación de la Guardia Costera, autoridades checas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar).

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL