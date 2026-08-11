Segob destaca participación de más de 500 mil jóvenes en acciones contra la violencia

“La mejor política pública es creer e invertir en los jóvenes”

El Gobierno de México busca fortalecer su estrategia de prevención de la violencia entre las juventudes mediante programas de educación, empleo, deporte, cultura y recuperación de espacios públicos, informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

La funcionaria destacó los avances de Atención a las Causas, en el marco del Día Internacional de la Juventud, y sostuvo que “la mejor política pública es creer e invertir en los jóvenes”.

Explicó que a través de Jóvenes Transformando México se generan alternativas para que quienes han dejado la escuela puedan regresar a estudiar, incorporarse al mercado laboral o participar en actividades comunitarias.

Mientras que Jóvenes Unen al Barrio incorpora a jóvenes que no estudian ni trabajan en visitas casa por casa, recuperación de espacios públicos, elaboración de murales y actividades educativas, deportivas y culturales.

En la Conferencia del Pueblo, la titular de la @SEGOB_mx, @rosaicela_, informó sobre las acciones de Atención a las Causas dirigidas a ampliar las oportunidades de las juventudes en educación, empleo, deporte y participación comunitaria, como parte de la construcción de una Paz… pic.twitter.com/vdhmWWCOvX — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 11, 2026

Rodríguez destacó que el trabajo territorial permite conocer directamente las necesidades de este sector.

“Las visitas a los domicilios permiten escuchar directamente las inquietudes de las y los jóvenes, orientarlos y recordarles que cuentan con derechos”, afirmó.

En materia educativa, señaló que se amplían los espacios en bachillerato para evitar que los jóvenes abandonen sus estudios por falta de lugares o recursos.

También resaltó Jóvenes Construyendo el Futuro, programa que los vincula con empresas, instituciones públicas y talleres para adquirir experiencia y fortalecer sus capacidades.

Como parte de las actividades por el Día Internacional de la Juventud, este miércoles se realizará la Jornada Nacional “La Celebración de ser Joven”, mientras que el próximo domingo 16 de agosto se llevará a cabo la Clase Nacional de Box “Puños de Transformación”, con 107 sedes en el país.

Gobernación mantiene además la convocatoria a “Boxeando por la Paz”, iniciativa dirigida a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y continúa el Circuito Nacional de Festivales por la Paz, con conciertos, música y documentales.

La secretaria también informó que las Ferias de Paz acercan a las comunidades servicios de salud, orientación, asesorías y trámites.

Afirmó que recuperar espacios públicos significa devolver a las nuevas generaciones lugares seguros para convivir, practicar deporte y desarrollar su talento.

En cuanto al Tianguis del Bienestar, reportó que ya alcanzó 35 municipios y 801 localidades, donde se han entregado gratuitamente 3 millones 403 mil artículos de primera necesidad en beneficio de 421 mil personas.

Sobre “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, informó que desde el 1 de octubre de 2024 la ciudadanía ha canjeado voluntaria y anónimamente 12 mil 207 armas de fuego por dinero en efectivo.

Finalmente, Rodríguez destacó que más de 500 mil jóvenes participaron el pasado 29 de julio en los “Tequios por la Transformación”, mientras que Atención a las Causas acumula más de 8.3 millones de servicios y trámites realizados en el país.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL