En Atención a las Causas las y los jóvenes son nuestra prioridad: Rosa Icela Rodríguez

La Presidenta de México y la Secretaria de Gobernación en la conferencia de este martes.

La mejor política pública es creer e invertir en los jóvenes. Por ello, cada vez participan más en las actividades del Gobierno de México, con entusiasmo, creatividad, compromiso; aportando energía para fortalecer la convivencia y transformar positivamente las comunidades.

Así lo manifestó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante la Conferencia del Pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, al presentar los avances de esta estrategia en el marco del Día Internacional de la Juventud.

Explicó que con el programa Jóvenes Transformando México se abren posibilidades para que regresen a la escuela, se incorporen al mundo laboral o participen activamente en la vida de sus comunidades.

Mientras que con “Jóvenes Unen al Barrio” se integra a quienes no han tenido acceso a la educación o a un empleo, participan en visitas casa por casa, recuperan espacios públicos y realizan murales, además de incorporarse a actividades educativas, deportivas y culturales.

La titular de la Secretaría de Gobernación destacó que las visitas a los domicilios permiten escuchar directamente las inquietudes de las y los jóvenes, orientarlos y recordarles que cuentan con derechos.

En materia educativa, informó, se amplían los espacios en el bachillerato para que ningún joven interrumpa sus estudios por falta de lugares o recursos.

A través de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, agregó, se les vincula con empresas, instituciones públicas y talleres para que adquieran experiencia y fortalezcan sus capacidades.

Como parte de las actividades por el Día Internacional de la Juventud, este miércoles se llevará a cabo la Jornada Nacional “La Celebración de ser Joven”, con actividades durante todo el mes de agosto.

Asimismo, el próximo domingo 16 de agosto se realizará la Clase Nacional de Box “Puños de Transformación”, con 107 sedes en todo el país, organizada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

La Secretaría de Gobernación mantiene también la invitación a niñas, niños, adolescentes y jóvenes para inscribirse gratuitamente en “Boxeando por la Paz”, con el propósito de que encuentren en esta actividad física un espacio de superación, convivencia y desarrollo personal.

En tanto, continúa el Circuito Nacional de Festivales por la Paz en distintos estados del país, con conciertos, música y proyección de documentales.

A través de las Ferias de Paz, se acercan a las comunidades servicios de salud, orientación, asesorías y trámites. Estas acciones forman parte del trabajo territorial que busca atender las causas que generan violencia y fortalecer la convivencia.

La Secretaria subrayó que recuperar un espacio público significa devolver a niñas, niños, adolescentes y jóvenes lugares seguros para convivir, practicar deportes, expresar su talento y fortalecer los lazos de sus comunidades.

Tianguis del Bienestar y Sí al Desarme

En cuanto al Tianguis del Bienestar, Rodríguez informó que durante esta semana llegó a los municipios de Tumbiscatío, Michoacán, y Olinalá, Guerrero.

A la fecha, la estrategia ha alcanzado 35 municipios y 801 localidades, donde se han entregado gratuitamente 3 millones 403 mil artículos nuevos de primera necesidad, en beneficio de 421 mil personas.

Asimismo, continúa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional y las iglesias. Este miércoles la jornada estará en Tzintzuntzan, Michoacán.

Del 1 de octubre de 2024 a la fecha, la ciudadanía ha canjeado de manera voluntaria y anónima 12 mil 207 armas de fuego por dinero en efectivo. También participan niñas y niños mediante el intercambio de juguetes bélicos por juguetes didácticos.

Finalmente, la secretaria de Gobernación informó que se han realizado más de 8.3 millones de servicios y trámites en todo el país, resultado del trabajo permanente en territorio.

Con Atención a las Causas se ofrece más educación, deporte, cultura, empleo y trabajo comunitario, por lo que más de 500 mil jóvenes participaron en la Jornada Nacional “Tequios por la Transformación”, realizada el pasado 29 de julio.

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