Defensa, Marina, SSPC y FGR, golpean estructura del Cártel de Sinaloa en Concordia

Un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales dejó 10 personas detenidas y el aseguramiento de un arsenal, equipo táctico y presunta metanfetamina en el municipio de Concordia, Sinaloa.

La captura ocurrió el 10 de agosto durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres.

En el despliegue participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y Policía Estatal de Sinaloa.

De acuerdo con las comandancias de la III Región Militar y la 9/a. Zona Militar, los detenidos son señalados como presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, identificado también como Cártel del Pacífico.

Del total, siete son de nacionalidad colombiana y tres mexicana.

Aspecto de los 10 detenidos tras operativo conjunto. ı Foto: Gabinete federal de seguridad

Las autoridades aseguraron 10 armas largas, 60 cargadores y mil 978 cartuchos de diversos calibres, además de un inmueble relacionado con el operativo.

También fueron localizadas 420 dosis de una sustancia con características propias de la metanfetamina, así como equipo táctico diverso, según el comunicado difundido este martes por las autoridades militares.

El operativo se realizó como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo con la III Región Militar y la 9/a. Zona Militar.

Los 10 detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición de la FGR en Mazatlán, que continuará con las investigaciones y los peritajes para determinar la situación jurídica de los implicados.

Las autoridades señalaron que las acciones se realizaron con apego al estado de derecho y respeto a los derechos humanos, con el objetivo de contribuir al mantenimiento del orden y la paz pública en Sinaloa.

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