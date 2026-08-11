Homicidios dolosos bajan 51% en gobierno de Claudia Sheinbaum

A 22 meses de que inició el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los indicadores de homicidio doloso en México se redujeron a la mitad de como se recibió a la administración en octubre de 2024.

Al arranque de su conferencia, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que los asesinatos que se registran a lo largo del país bajaron 51 por ciento entre septiembre de 2024 y julio de 2026.

“La reducción de homicidio doloso es de 51 por 100 entre septiembre de 2024 y julio del 2026. En 22 meses, la reducción del homicidio doloso es la mitad de cuando recibimos”, dijo.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, detalló que en septiembre de 2024 el promedio diario de asesinatos era de 86.9 y llegó a 42.5 en julio, ubicándose a este último como el mes con el indicador más bajo del sexenio, lo que a su vez también habla de que hubo 44 homicidios menos por día.

Autoridades federales reportaron una reducción en los homicidios dolosos registrados durante la actual administración. ı Foto: Captura de video

En un balance de todos los meses de julio de 2015 a 2026, se observó que el de este año es el más bajo de los últimos 12 años.

Al observar las tendencias de este delito en los últimos cuatro sexenios, se observó que mientras los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto tuvieron incrementos de 148 y 42 por ciento, respectivamente, a partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador cambió la tendencia al presentar un reducción del nueve por ciento, mientras que en el de la mandataria se estima una baja de 47 por ciento.

De enero a julio de este 2026, siete entidades concentran 49 por ciento del total de homicidios: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Morelos.

También, 30 de las 32 entidades federativas han tenido reducciones en el promedio diario de asesinatos, siendo San Luis Potosí, Nayarit, Quintana Roo, Zacatecas y Baja California los estados que tienen las disminuciones más sustanciales. Los únicos estados que no han mostrado reducciones son Coahuila y Oaxaca.

Sobre los delitos de alto impacto, también hubo una reducción de 33 por ciento en lo que va del sexenio, al registrarse un descenso de 636.6 en octubre de 2024 a 424.4 en julio pasado; por otro lado, en la comparativa anual, se identificó una baja de 54 por ciento respecto a 2018.

Para este mes se destacaron las estadísticas del robo de vehículo con violencia, que ha mostrado una baja de 52 por ciento, llevando a que julio de este año sea el mes con menos reportes en esta administración.

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