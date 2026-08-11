Reconoce Gobierno de México a San Luis Potosí por reducción de homicidios dolosos

San Luis Potosí se ubicó nuevamente en el primer lugar nacional en reducción de homicidios dolosos, con una disminución del 80.5 por ciento de enero a julio de 2026, respecto al mismo periodo de 2025, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentados durante la conferencia matutina de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La entidad también destacó por su baja aportación a la incidencia nacional de este delito, al registrar 31 homicidios dolosos durante el periodo, equivalentes a apenas 0.3 por ciento del total nacional, colocándose en el tercer lugar entre las entidades con menor participación, únicamente después de Yucatán y Durango.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

Los resultados reflejan la tendencia favorable que San Luis Potosí ha mantenido durante 2026 en los principales indicadores de seguridad, luego de que en distintos cortes presentados por el Gobierno de México la entidad ha figurado entre los estados con mayores reducciones en homicidio doloso.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), Jesús Juárez Hernández, destacó que estos resultados son producto de una estrategia permanente que combina prevención, inteligencia, investigación, presencia operativa y coordinación entre las instituciones de seguridad de los tres órdenes de Gobierno, además del apoyo sin límites del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona a las familias potosinas.

Gráfica oficial. ı Foto: Especial.

Señaló que la reducción registrada representa un avance importante para San Luis Potosí, pero también implica mantener y fortalecer el trabajo operativo en las cuatro regiones, con especial atención en los municipios prioritarios, zonas limítrofes y puntos estratégicos de la entidad.

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