Reporte en la Mañanera

Reconoce Gobierno de México a San Luis Potosí por reducción de homicidios dolosos

La entidad se ubicó en el primer lugar nacional en reducción de este delito durante enero-julio de 2026, de acuerdo con cifras presentadas en la mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, este martes en conferencia.
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, este martes en conferencia. Foto: Captura de pantalla.
Por:
La Razón Online

San Luis Potosí se ubicó nuevamente en el primer lugar nacional en reducción de homicidios dolosos, con una disminución del 80.5 por ciento de enero a julio de 2026, respecto al mismo periodo de 2025, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentados durante la conferencia matutina de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La entidad también destacó por su baja aportación a la incidencia nacional de este delito, al registrar 31 homicidios dolosos durante el periodo, equivalentes a apenas 0.3 por ciento del total nacional, colocándose en el tercer lugar entre las entidades con menor participación, únicamente después de Yucatán y Durango.

Gráfica oficial.
Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

Los resultados reflejan la tendencia favorable que San Luis Potosí ha mantenido durante 2026 en los principales indicadores de seguridad, luego de que en distintos cortes presentados por el Gobierno de México la entidad ha figurado entre los estados con mayores reducciones en homicidio doloso.

TE RECOMENDAMOS:
El turismo de cruceros mantiene una tendencia positiva en Yucatán.
Sector turismo

Crece el turismo de cruceros en Yucatán con un incremento de 14.3% en arribos

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), Jesús Juárez Hernández, destacó que estos resultados son producto de una estrategia permanente que combina prevención, inteligencia, investigación, presencia operativa y coordinación entre las instituciones de seguridad de los tres órdenes de Gobierno, además del apoyo sin límites del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona a las familias potosinas.

Gráfica oficial.
Gráfica oficial. ı Foto: Especial.

Señaló que la reducción registrada representa un avance importante para San Luis Potosí, pero también implica mantener y fortalecer el trabajo operativo en las cuatro regiones, con especial atención en los municipios prioritarios, zonas limítrofes y puntos estratégicos de la entidad.

Te puede interesar

- Ahora en Colombia: temblor de 7.4° deja más de 130 muertos

- Esperemos que no haya ninguna otra intención: Claudia

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
La presidenta municipal de Ecatepec.
Alcaldesa ofrece conferencia

Azucena Cisneros lanza ‘Ecatepec Sin Mordidas’ para combatir la corrupción


Google Reviews