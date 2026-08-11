Riña en cárcel de Morelos; un muerto

EL PENAL de Atlacholoaya, que registra sobrepoblación, en imagen de archivo.

UN ENFRENTAMIENTO entre internos, ocurrido la madrugada del domingo, dejó como saldo una persona muerta en el interior del penal de Atlacholoaya, en el estado de Morelos.

A través de un comunicado oficial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado, se informó que la riña se registró en la estancia número 7, en uno de los dormitorios del centro penitenciario, sin que se registraran hechos en otras áreas del lugar.

Asimismo, se precisó que el incidente involucró a tres personas privadas de su libertad, quienes presuntamente utilizaron armas punzocortantes y uno de los involucrados resultó gravemente herido y perdió la vida. La identidad de la víctima, hasta ayer, permanecía en condición de desconocida.

Se mencionó que la Fiscalía General del Estado de Morelos fue notificada para realizar las investigaciones y determinar las circunstancias de lo ocurrido.

“El Cereso mantiene sus actividades con normalidad y las autoridades penitenciarias continúan con la supervisión de las instalaciones conforme a los protocolos establecidos”, informó la Secretaría de Seguridad local.

En octubre de 2024, un motín en el mismo penal dejó como saldo un interno sin vida y tres heridos, y, de acuerdo con las autoridades, ocurrió debido a “disputas internas por el liderazgo y a inconformidades relacionadas con la permanencia de ciertos mandos operativos de la administración anterior”.