Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 12 de agosto: ¿Qué calles están cerradas?

Manifestación por parte de agricultores a las afueras de Conagua

Este miércoles 12 de agosto, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas , bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.

Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.

Estudiantes y aspirantes marcharon en Ciudad Universitaria ı Foto: Yulia Bonilla (La Razón de México)

Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del miércoles 12 de agosto

Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este miércoles 12 de agosto, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.

A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.

Ubicaciones de las concentraciones en CDMX

Extrabajadores de la extinta Ruta 100: Secretaría de Gobierno Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00

Central independiente de obreros agrícolas y campesinos: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Av. Nuevo León No. 210, Col. Hipódromo, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00

Refugio Franciscano: Junta de Asistencia Privada Calderón de la Barca No. 92, Col. Polanco, Alc. Miguel Hidalgo, desde las 11:00

Liberación animal MX: Zoológico de San Juan de Aragón Av. José Loreto Fabela, Col. Pueblo de San Juan de Aragón, Alc. Gustavo A. Madero, desde las 12:00

Congreso nacional indígena: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas Av. México Coyoacán No. 343, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez, durante el día

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este miércoles 12 de agosto, en la #CiudadDeMéxico.



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LMCT