Se derrumba inmueble en la alcaldía Miguel Hidalgo; no hay personas lesionadas

Un inmueble ubicado en Minería 145, colonia Escandón, alcaldía Miguel Hidalgo, se derrumbó mientras se realizaban trabajos de demolición, provocando que parte de la estructura, residuos y hasta un árbol cayeran sobre la vialidad lateral del Viaducto Presidente Miguel Alemán donde afectó una moto y un auto, ambos ya activaron su seguro, sin dejar heridos o fallecidos.

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa Venegas, informó desde el sitio que el inmueble contaba con un estudio de riesgo de demolición, por lo que corresponderá a los peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) determinar qué provocó el colapso y si se incumplieron los protocolos establecidos.

“No tenemos fallecidos, no tenemos heridos, afortunadamente hubo alguna afectación al exterior, con un automóvil y un motociclista que activaron sus seguros, y se hará lo correspondiente.”

“Ha quedado esto en manos del fiscal para que sus peritos determinen cuál fue la falla de no seguir algún tipo de protocolo que el propio estudio decía que tenían que seguir”, señaló la secretaria.

La Arq. Myriam Urzúa, Titular de la @SGIRPC_CDMX, se encuentra en la zona del derrumbe en la colonia Escandón, @AlcaldiaMHmx, para coordinar los trabajos de los equipos de emergencia. Se confirma que no hay personas afectadas. Personal de la @FiscaliaCDMX realizará el peritaje… pic.twitter.com/alwjqn5SDx — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 11, 2026

Por su parte, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, indicó que la obra sí contaba con los permisos correspondientes, pero sostuvo que el director responsable de obra y el responsable oficial de Protección Civil deberán responder por las posibles fallas en las medidas de seguridad.

El alcalde agregó que, una vez que se retire el cascajo y se reduzca el riesgo en la zona, la obra será suspendida hasta que se hagan las averiguaciones correspondientes.

Según información difundida por N+, durante el derrumbe también cayó un árbol, cuyas ramas y estructura obstruyeron la vialidad lateral y alcanzaron los carriles centrales del Viaducto. El medio reportó que uno de los vehículos afectados era un automóvil de color naranja.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de la alcaldía, Bomberos y policías, además de personal Táctico Operativo y de las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Miguel Hidalgo y Benito Juárez, quienes trabajan en el retiro de los residuos para liberar la circulación.

En Viaducto Pdte. Miguel Alemán y la calle Minería, colonia Escandón, @AlcaldiaMHmx, se registró el derrumbe de un inmueble, con afectación en el carril lateral del Viaducto y Minería, dirección al oriente. Personal Táctico Operativo, de las UGIRPC de @BJAlcaldia y @AlcaldiaMHmx,… pic.twitter.com/2YhfRgXXrl — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 11, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT