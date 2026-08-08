CDMX activa Alerta Púrpura por lluvias torrenciales: reportan inundaciones y fuertes corrientes en Tlalpan

Topilejo, en Tlalpan, es uno de los puntos más afectados por las lluvias de este 8 de agosto de 2026.

Ante la persistencia de las intensas lluvias en la Ciudad de México, este sábado autoridades han activado la Alerta Púrpura, el máximo nivel del sistema de alertamiento, y emitieron alertas Naranja y Amarilla para otras seis demarcaciones.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), se prevén lluvias torrenciales para la alcaldía Tlalpan.

Debido a los riesgos asociados a las precipitaciones, como inundaciones, deslaves y crecidas repentinas de los niveles de ríos y arroyos, que pueden derivar en desbordamientos, la Alerta Púrpura se mantendrá vigente hasta las 23:00 horas de este 8 de agosto.

Se activa #AlertaPúrpura por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la noche del sábado 08/08/2026 en la demarcación: @TlalpanAl.



Se mantiene #AlertaRoja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la noche del sábado… pic.twitter.com/XdyB6pisak — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 9, 2026

Precisamente, uno de los puntos más afectados por las copiosas precipitaciones es el pueblo originario de San Miguel Topilejo, donde se reportaron fuertes corrientes de agua en calles empinadas.

#Reportando 🌊 | Topilejo, la zona más afectada por la lluvia en #Tlalpan, #CDMX. 🔴



⚠️🌧️ Las calles se convirtieron en ríos. ¡Se registran al momento 60 mm de lluvia en menos de una hora! Esto refleja la fuerza de la lluvia en la zona.



Video: Topiflow Tlalpan. pic.twitter.com/IQPM7SjcRK — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 9, 2026

Asimismo, el constante flujo de agua pluvial ha provocado severas inundaciones en diversas avenidas, lo que ha entorpecido el tránsito vehicular. Videos difundidos en redes sociales muestran a motociclistas detenidos para evitar ser arrastrados cuesta abajo por la intensa corriente.

#Reportando ⛈️ | Severas inundaciones al sur de la #CDMX. 🔴



⚠️🌊 San Miguel Topilejo, en Tlalpan, se registra graves afectaciones por la fuerte #tormenta de esta noche, distintas vialidades ya se encuentran totalmente inundadas.



📹 Vía: Topiflow Tlalpan (Facebook) pic.twitter.com/OI7t3etLhi — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 9, 2026

Alcaldías en Alerta Roja

Ante el riesgo de encharcamientos y fuertes corrientes de agua en calles y avenidas, en al menos una alcaldía se emitió la Alerta Roja:

Xochimilco

Alcaldías en Alerta Amarilla

Al mismo tiempo, por riesgos asociados a las precipitaciones, como la caída de árboles, ramas o lonas, se activó la Alerta Amarilla en las alcaldías:

Álvaro Obregón

Coyoacán

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Ambas alertas también permanecerán activas hasta las 23:00 horas, aunque Protección Civil podría actualizar el nivel de riesgo en el transcurso según el pronóstico de lluvias para la Ciudad de México.

¿Qué significa la activación de la Alerta Púrpura?

Las alertas Púrpura, Roja y Amarilla son parte del sistema de alertamiento utilizado por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ante el pronóstico de lluvias y otros fenómenos meteorológicos en la Ciudad de México:

Alerta Verde , ante pronóstico de lluvia menor a 15 milímetros

Alerta Amarilla , ante lluvias previstas de 15 a 29 milímetros

Alerta Naranja , por precipitaciones de entre 30 y 49 milímetros

Alerta Roja , cuando se esperan lluvias de 50 a 70 milímetros

Alerta Púrpura es el nivel máximo, y se emite cuando el pronóstico supera los 70 litros por metro cuadrado

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cehr