Buscan llevar agua potable a Cuautitlán Izcalli y la ZMVM

El titular de Conagua (der.), la Presidenta (c.) y la gobernadora del Edomex (3.a de der. a izq.), ayer.

A FIN DE GARANTIZAR el abasto de agua potable para habitantes de Cuautitlán Izcalli y municipios aledaños, el Gobierno federal emprendió la potabilización del Lago de Guadalupe, identificado como el segundo cuerpo de agua más importante en el Valle de México.

Durante su recorrido por el Estado de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó, junto a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, los límites entre Nicolás Romero y Atizapán de Zaragoza.

El Tip: Durante su gira de trabajo, la Presidenta Sheinbaum y la gobernadora del Edomex entregaron tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar en Naucalpan.

La mandataria federal explicó que ya se encuentran avanzadas las labores para poner en operación una planta potabilizadora que permita reutilizar el agua de lluvia que se recolecta en este punto —cuyo objetivo inicial fue impedir las inundaciones en la región—, de manera que se haga posible su consumo humano.

“Estamos en la supervisión de la planta potabilizadora del Lago de Guadalupe, para poder llevar agua a la zona metropolitana del Valle de México, agua de lluvia. Aquí, en Cuautitlán Izcalli, hay un lago que es el Lago de Guadalupe, que nos platicaban que hizo el general Lázaro Cárdenas para evitar inundaciones en la zona oriente del Estado de México. Ahora queremos utilizar esa agua, que es principalmente agua de lluvia, para potabilizarla, dar agua a Cuautitlán Izcalli y a otras zonas del Estado de México, incluso de la Ciudad de México”, dijo.

Detalló que la obra tendrá una capacidad de salida de tres metros cúbicos por segundo, lo que convertirá a esta planta en una “obra única, muy grande”. Recalcó que se inserta dentro del plan por mejorar la zona oriente del Estado de México, con el que la Federación junto al Gobierno estatal, buscan dar la atención que no se dio en años pasados a esta región.

“Y es parte de un trabajo muy importante para que la zona oriente de la Zona Metropolitana del Valle de México tenga agua en sus casas y, al mismo tiempo, disminuyan las inundaciones”, dijo.

La gobernadora destacó que las obras del Sistema de Aprovechamiento de Agua de la Presa Lago de Guadalupe, es un proyecto estratégico para incrementar el abasto de agua en la región.