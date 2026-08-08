Designan espacios de aforo masivo para aplicar prueba

En el palacio de los Deportes, hoteles y sitios de aforo masivo, se ubicarán las sedes donde la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aplicará el examen de control a los aspirantes que fueron seleccionados en la prueba en línea de Admisión a Licenciatura, cuyos resultados fueron cuestionados por encontrarse por encima del puntaje promedio de generaciones anteriores.

La planeación de la evaluación extraordinaria de la UNAM resulta casi inédita, toda vez que la aplicación del examen se realizaba en planteles educativos de distinto control, lo que hizo rememorar la presentación que se realizaba en las décadas de los 70 y 80, al interior del entonces Estadio Azteca, sobre las butacas y con una tabla para apoyarse.

El Tip: Aspirantes reportan fallas en el micrositio donde deben verificar la cita del examen y sus datos son erróneos.

A lo largo de este viernes, la máxima casa de estudios notificó a los aspirantes que podrán presentar el nuevo examen y que será el definitivo para determinar quiénes tendrán lugar para su formación profesional dentro de esta institución.

Para concluir con el proceso fueron convocados más de 58 mil jóvenes, entre los que sí aprobaron el examen en línea y aquellos que obtuvieron aciertos iguales o superiores a los del ingreso promediado entre 2021 a 2025.

En CDMX, la sede es el Palacio de los Deportes, donde 53 mil 568 aspirantes lo realizarán entre el 17 y 19 de agosto.

En cuanto a León, Guanajuato, se adaptó el Hotel Real de Minas, en la colonia Bugambilias, para recibir a dos mil 777 aspirantes entre el 12 y 13 de agosto; en Oaxaca, se aplicará en el Hotel San Felipe, en San Felipe del Agua, con una capacidad para mil 920 jóvenes, y en Tijuana, Baja California, se recurrirá al Instituto de Investigaciones Jurídicas, sede Tijuana (ENID), localizado en Esperanza, donde se esperan a 518 aspirantes.

En la notificación, la UNAM advirtió que no se permitirá que los aspirantes ingresen con mochilas ni bolsas.

Por otro lado, es probable que no todos los aspirantes acudan, por motivos ajenos a la institución, como no contar con las condiciones para trasladarse hasta las sedes en las que fueron convocados. Por ejemplo, “Ana”, nombre que eligió por motivos de privacidad, no podrá asistir, ya que reside en California, EU, y no podrá ir a la CDMX, donde la citaron.

El examen de control se llevará a cabo del 12 al 19 de agosto, para lo cual la UNAM habilitó sedes en cuatro estados de la República. Para el centro del país, la sede habilitada se encontrará en León, Guanajuato, donde se aplicará entre el 12 y 13 de agosto, así como en la Ciudad de México, para el 17, 18 y 19 del mismo mes.

Para el norte de la República, será en Tijuana, Baja California, donde la prueba se realizará entre el 15 y 16 de agosto; mientras que para la región al sur quedará más cerca la capital de Oaxaca, para el 13 de agosto.