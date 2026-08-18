Resguarda GCDMX la Alameda Central contra ambulantes

Luego de tres días consecutivos de protestas de comerciantes que buscan espacios para vender en la Alameda Central, el Gobierno de la Ciudad de México anunció que mantendrá el operativo de reordenamiento en la zona hasta que los distintos grupos respeten los acuerdos establecidos, por lo cual cercó este sitio.

En conferencia, el secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto Romero, puntualizó que la administración tomó estas medidas debido a que en las últimas semanas la presencia de vendedores ambulantes en la Alameda Central superó los 200 comerciantes.

Por ello, su dependencia volvió a reunirse con los dirigentes de comerciantes de la Alameda para plantear nuevamente un número determinado de vendedores.

70 ambulantes se colocaron en la alameda el sábado

“Hicimos un operativo el fin de semana, para reordenar una vez más la Alameda, porque habíamos llegado a acuerdos con los distintos grupos que venden ahí y empezaron a desbordarse, a romper con los acuerdos”, señaló.

Entre los pactos destacados por el funcionario local está que sólo haya 70 vendedores en la Alameda Central desde hace mucho tiempo, junto con algunas comerciantes de grupos feministas autogestivos, sin precisar la cantidad.

Su declaración ocurre luego de que el domingo grupos de comerciantes, entre ellos migrantes, bloquearan por tercer día consecutivo la avenida Juárez, a la altura de Dolores, para exigir espacios para trabajar en la Alameda Central.

De acuerdo con versiones de los propios liderazgos, la Secretaría de Gobierno local ofreció siete lugares a cada facción de comerciantes, las cuales están compuestas por entre 10 y 11 grupos de vendedores, además de pedirles firmar un documento y descansar tres días a la semana.

En un recorrido, La Razón observó la tarde de ayer que personal de las secretarías de Gobierno y Seguridad Ciudadana cercó la Alameda Central para evitar que los ambulantes, quienes protestan sobre la avenida Juárez, ocupen algún espacio en el sitio histórico.

Si bien los pasillos del perímetro de esta área verde estaban ocupados por integrantes del mercadito feminista, el resto permaneció sin vendedores de comida u otros objetos, como reportó este diario semanas atrás luego del Mundial de Futbol de junio pasado.

Cravioto Romero afirmó que el Gobierno capitalino no está en contra de que las personas ejerzan el comercio en vía pública, pero advirtió que su responsabilidad es evitar que la actividad se desborde, como ocurrió meses antes, y garantizar el respeto a los acuerdos.

Por ello, ael funcionario local adelantó que el operativo continuará mientras se alcanza un acuerdo con los grupos y se garantiza que los comerciantes respeten el número establecido.