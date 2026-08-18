A revisión, el dron de 2 mdp de Xochimilco

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, dijo que revisará la adquisición de un dron por casi dos millones de pesos realizada por la alcaldía Xochimilco, y adelantó que hablará con la titular de esta demarcación, Circe Camacho Bastida, para que aclare el caso.

En conferencia, la mandataria capitalina señaló que todas las adquisiciones y procesos de compra que realiza cualquier nivel de gobierno deben ser públicos, por lo que indicó que se revisará la información relacionada con esta adquisición.

El Dato: La empresa Evolution Symbiotics, S.A. de C.V., reporta como domicilio fiscal el 943 de la calle Pitágoras, en la alcaldía Benito Juárez, pero ésta es una casa particular.

“Todas las compras, todas las adquisiciones, todos los procesos de compra que hace el Gobierno verdaderamente se publican por ley.

“Vamos a revisar el caso y que se pueda aclarar. Vamos a hablar también con la alcaldesa (Camacho Bastida), para que pueda aclarar cualquier situación de éstas; en concreto, ésta”, respondió a pregunta de La Razón.

Brugada Molina aclaró que la Secretaría de la Contraloría General capitalina puede intervenir para revisar este tipo de procedimientos y sostuvo que las acciones administrativas de funcionarios e instituciones de gobierno son públicas.

El pasado17 de agosto, este diario publicó una investigación en la que documentó que la alcaldía Xochimilco, encabezada por Camacho Bastida, adjudicó de manera directa a la empresa Evolution Symbiotics, S.A. de C.V., un contrato para adquirir un dron por un millón 988 mil 274.11 pesos, IVA incluido. Es el aparato de este tipo más caro adquirido en la capital.

232 mil pesos es el valor del dron de la alcaldía Iztapalapa

En el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, la demarcación morenista no ha hecho público el contrato, la factura, el acta de recepción ni el avance financiero. Debido a ello, se desconocen las características de la aeronave piloteada a distancia, la dirección y persona que la adquirió, su ubicación y el uso que se le da.

Al cierre de esta edición, la alcaldía Xochimilco no había emitido alguna respuesta sobre este caso, en el cual además la empresa Evolution Symbiotics, S.A. de C.V., constituida en 2023, a pesar de que dice tener 25 años de experiencia, no tiene una oferta pública identificable de drones y registra entre su objeto social diversas actividades relacionadas con tecnología y sistemas.

El costo de la adquisición contrasta con las compras de drones llevadas a cabo por otras dependencias y alcaldías capitalinas, cuyos precios por unidad han sido considerablemente menores al equipo comprado por Xochimilco.

La Razón buscó a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México para conocer si existe alguna revisión sobre la adquisición, y si el procedimiento de compra cumplió con la normatividad correspondiente; sin embargo, hasta el momento del cierre de esta edición no se había recibido respuesta.