En 4 años quejas por los baches en Milpa Alta suben 61.7% y contando

Las solicitudes por falta de bacheo en la alcaldía Milpa Alta, que gobierna el morenista José Octavio Rivero Villaseñor, aumentaron 61.7 por ciento entre 2022 y 2025, y mantienen una tendencia al alza, pues de acuerdo con la Dirección de Alcaldía Digital local, sólo de enero a mayo de 2026 suman 448 trámites de este tipo, lo que la hace la cifra más alta de los últimos cuatro años completos.

Datos entregados por dicha dirección a La Razón vía transparencia muestran que el funcionario morenista es quien más peticiones de arreglo de baches ha tenido desde 2022 en el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), pues en ese año la exalcaldesa Judith Vanegas Tapia acumuló 178 de este tipo de reportes; en 2024, la cifra se elevó a 242 reclamos, y para 2025, primer año del mandato del funcionario, subió a 288.

El Dato: La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana de 2024, del Inegi, reveló que ocho de cada 10 habitantes de Milpa Alta identificaron baches en calles y avenidas.

En lo que va del presente año, el alcalde guinda acumula 21 peticiones de bacheo semanales, ante el desgaste de la carpeta asfáltica que, en parajes como Metenco, está en abandono absoluto.

En palabras de vecinos, las cifras reflejan una oleada de omisiones a cargo de las autoridades locales, especialmente, porque 2026 aún no termina y las cifras para pedir obras de bacheo ya son casi las de los dos años previos completos.

“Radico aquí desde el año 2000 y todo el mantenimiento que se le da a las calles es vecinal. Aquí no existe el trabajo de Octavio Rivero, aquí no existe este trabajo de la alcaldía.

50 km de carreteras de Milpa Alta serán repavimentados

“Aquí somos un pueblo olvidado en cuestión de apoyos, pero en cuestión de votos sí existimos”, declaró Genaro Martínez, uno de los vecinos del paraje de Metenco, el cual está localizado a más de una hora del centro de la demarcación en transporte público.

En un recorrido por la zona, este diario observó que el paraje no tiene pavimentación en muchos sitios, a pesar de que colonos indicaron que han solicitado esta clase de servicios urbanos en vías secundarias, que son competencia directa de Milpa Alta.

De acuerdo con colonos, son ellos quienes tienen que realizar trabajos de fresado, los cuales cuestan alrededor de cinco mil pesos para 200 metros cuadrados de terreno. En caso de querer abarcar más extensión, el precio también corre de su propio bolsillo.

300 baches en San Antonio Tecómitl reparó la alcaldía

Al respecto, la directora general de Obras y Desarrollo de la alcaldía Milpa Alta, Adoratriz López Pérez, comentó en entrevista que las intervenciones en los parajes están prohibidas al considerarse zonas ecológicas.

“Las zonas visitadas para nosotros están consideradas como zonas de reserva ecológica, así como zonas irregulares. En Milpa Alta, 80 por ciento de nuestro territorio es comunal y de reserva ecológica. Se supone que no debería de habitarse ni de proporcionarles el servicio

“Ellos tienen un problema de daño ambiental. Como alcaldía no somos los directamente responsables de proporcionar este tipo de servicio”, detalló la ingeniera de la demarcación.

Una mujer esquiva con su motoneta un agujero en el pavimento. ı Foto: Luis Olivera|La Razón

A 50 minutos en auto del paraje de Metenco, los vecinos de Santa Ana Tlacotenco, en la calle Guadalupe Victoria, también señalan múltiples omisiones de la administración local, a pesar de que ésa no es una zona de conservación ecológica y compete sólo a la alcaldía Milpa Alta.

En un recorrido por el lugar, este medio comprobó que el personal del morenista Rivero Villaseñor sí atendió algunos baches del sitio, pero a menos de cinco metros, el área de Servicios Urbanos también dejó tres baches sin tapar y una pila de cascajo sin remover.

“Vino el alcalde según para reencarpetar nuevamente. Llegó una manita de chango y dos volteos con pavimentación. Estaban muy acá que iban a reencarpetar, pero no hicieron nada, pasó la semana y apenas el día jueves vinieron a poner un pedazo, no taparon lo demás”, contó Genaro Plazas, quien afirmó que ya se había dirigido al alcalde en persona para solicitar servicios urbanos en su barrio, pero fue ignorado.

Genaro plazas parado a un lado del asfalto dañado de una vialidad. ı Foto: Luis Olivera|La Razón

López Pérez aseguró que la calle Guadalupe Victoria pertenece a un territorio irregular y no puede ser intervenida, aunque la alcaldía lo visitó hace menos de una semana para repavimentar.

A pesar de que la alcaldía Milpa Alta afirma que las labores de bacheo con la exalcaldesa Judith Vanegas se descuidaron, los datos del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (Cesac) revelan algo distinto.

Dicha base de datos especifica que las cifras de bacheo acumuladas por Octavio Rivero son superiores a las de su antecesora, quien presidió la zona de octubre de 2021 a septiembre de 2024.

QUEJAS POR ASFALTO ı Foto: Especial

Muestra de lo anterior es que en 2022, los vecinos de Milpa Alta elaboraron 90 solicitudes de bacheo de calles. Por otro lado, bajo el liderazgo de Rivero Villaseñor, el Cesac reportó 193 de estas peticiones ciudadanas, lo cual supera por mucho los datos generales de todos los años comprendidos en el periodo 2022-2024.