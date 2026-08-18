Anuncian la jornada de defensoría ante despojo

Personal de la Fiscalía capitalina recuperó y restituyó el 15 de agosto el inmueble marcado con el número 57, de cerrada Matías Romero, vinculado a un despojo.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que, a partir del 24 de agosto, se realizará en el Zócalo una jornada permanente de asesoría legal gratuita en casos de despojo. La atención se brindará todos los lunes desde las 16:00 horas.

La mandataria capitalina mencionó que el programa de asesoría se llamará Defensoría Social Ponciano Arriaga y lo conformarán 100 abogadas y abogados especializados en derecho civil, constitucional, condominal, ejidal, familiar, laboral y penal.

“Se trata de un verdadero bufete multidisciplinario, de defensa jurídica de la población. No queremos una defensoría que entregue un papel, dé una dirección y se despida de la persona. Estamos construyendo un mecanismo para acompañar a una persona, desde que llega con un problema, hasta su solución”, explicó la mandataria capitalina.

La consejera jurídica capitalina, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, agregó que además de la asesoría legal gratuita van a proporcionar contacto con dependencias federales, si el caso lo requiere, como el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado.

Sobre los resultados de los primeros 12 días de la instalación de la Estrategia Contra el Despojo, la fiscala General de Justicia capitalina, Bertha María Alcalde Luján, informó que desde el 5 de agosto han recibido 89 denuncias por tentativa de despojo, de las que sólo 14 fueron clasificadas como despojo.

Las otras 29 querellas no constituyen despojos y 46 más continúan en revisión por los investigadores de la Fiscalía General de Justicia local.