CDMX refuerza combate al despojo; suman 44 detenidos en 12 días

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció la apertura de la Defensoría Jurídica Ponciano Arriaga en la plancha del Zócalo.

Casi la mitad de las aprehensiones de 2024

La Ciudad de México intensifica su lucha contra el despojo inmobiliario, logrando la detención de 44 personas en los últimos 12 días. Esta cifra representa casi la mitad de las 90 aprehensiones realizadas en lo que va del año 2024, fortaleciendo la protección del patrimonio familiar.

La estrategia reforzada, coordinada entre la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Gobierno y la Consejería Jurídica, busca una respuesta eficaz y la restitución inmediata de inmuebles a sus legítimos propietarios.

Durante este periodo, se recibieron 89 denuncias, de las cuales 14 fueron identificadas como despojo (dos con violencia y doce sin ella). La Fiscalía mejora la clasificación para diferenciar este delito de otras controversias.

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Se han realizado ocho aseguramientos y restituciones de inmuebles en colonias como Del Valle, Santa María la Ribera y San Pedro de los Pinos, abordando casos recientes y antiguos.

Las autoridades de la Ciudad de México reforzaron la seguridad patrimonial tras realizar operativos en demarcaciones clave. ı Foto: Especial.

Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno, enfatizó la prevención: “No vamos a esperar a que una familia pierda su casa... proteger antes, responder inmediatamente y restituir con rapidez”, subrayando el compromiso con la seguridad patrimonial.

Para complementar estas acciones, el próximo lunes 24 de agosto se inaugurará en el Zócalo capitalino la Defensoría Jurídica Ponciano Arriaga, con 100 abogadas y abogados especializados.

La Defensoría brindará asesoría legal gratuita y acompañamiento directo en materias civil, familiar, penal, ejidal, constitucional, condominal y laboral, facilitando el acceso a la justicia.

A pocos días de haber reforzado la Estrategia Integral Contra el Despojo, ya tenemos resultados contundentes: se han detenido a 44 personas y se han restituido 8 inmuebles. Levantamos una muralla jurídica e institucional para que tu patrimonio no sea botín de nadie.



¡En la… pic.twitter.com/q05aTlarBJ — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 17, 2026

Eréndira Cruzvillegas, Consejera Jurídica, detalló el modelo de atención. Por su parte, Pablo Vázquez Camacho, Secretario de Seguridad Ciudadana, llamó a denunciar cualquier intento de despojo al 911 o al Gabinete Contra el Despojo, 55 5345 8120.

La Jefa de Gobierno concluyó: “En esta Ciudad, el patrimonio de las familias se respeta. El patrimonio de las familias no es botín de nadie”, reafirmando la postura del gobierno local frente a este delito.

Esta estrategia integral y la Defensoría Jurídica marcan un precedente en la protección de la propiedad privada en la capital, buscando cerrar espacios a la impunidad y garantizar la tranquilidad de los habitantes.

El próximo lunes 24 de agosto arrancamos en el Zócalo la Defensoría Social Ponciano Arriaga. Pondremos a disposición de la ciudadanía un bufete multidisciplinario con 100 especialistas en derecho civil, familiar, penal, ejidal, constitucional, condominal y laboral. Nuestro… pic.twitter.com/AWDvjKdFTE — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 17, 2026

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JVR