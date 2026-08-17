CDMX mantendrá operativo de reordenamiento de comerciantes en la Alameda Central

Operativo de reordenamiento del comercio ambulante en la Alameda Central, en el centro de la CDMX.

Luego de tres días consecutivos de protestas de comerciantes que buscan espacios para vender en la Alameda Central, el gobierno de la Ciudad de México anunció que mantendrá el operativo de reordenamiento en la zona hasta que los distintos grupos respeten los acuerdos establecidos.

Así lo informó el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, quien puntualizó que tomaron estas medidas debido a que en las últimas semanas la presencia de vendedores en la Alameda Central superó los 200.

Por ello, su dependencia volvió a reunirse con los representantes de comerciantes de la Alameda para plantear nuevamente un número determinado de vendedores permitidos.

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“Hicimos un operativo el fin de semana para reordenar, una vez más, la Alameda, porque habíamos llegado a acuerdos con los distintos grupos que venden ahí y empezaron a desbordarse, a romper con los acuerdos ”, señaló.

Policías durante operativo de reordenamiento en la Alameda Central. ı Foto: La Razón de México

Cravioto Romero destacó que uno de acuerdos es mantener la presencia a 70 comerciantes en la Alameda Central, además de algunas colectivas feministas.

Lo anterior, luego de que el pasado 16 de agosto comerciantes, entre ellos grupos de migrantes, bloquearon por tercer día consecutivo la avenida Juárez, a la altura de la calle Dolores, para exigir espacios para trabajar en la Alameda Central.

De acuerdo con los propios liderazgos, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México ofreció siete lugares a cada facción de comerciantes , las cuales están compuestas por entre 10 y 11 grupos de vendedores, además de pedirles firmar un documento y descansar tres días a la semana.

Operativo de reordenamiento del comercio ambulante en la Alameda Central. ı Foto: La Razón de México

‘Alameda no aguanta un número exacerbado de comerciantes’

En conferencia de prensa este lunes, Cravioto Romero afirmó que el gobierno capitalino no está en contra de que las personas ejerzan el comercio en vía pública, pero advirtió que su responsabilidad es evitar que la actividad se desborde y garantizar el respeto a los acuerdos.

“Tenemos más reuniones los próximos días y mantendremos el operativo hasta que todos los líderes y los comerciantes entiendan que la Alameda no aguanta un número exacerbado de comerciantes en vía pública”, sostuvo.

Por ello, adelantó que el operativo de reordenamiento continuará mientras se alcanza un acuerdo con los grupos y se garantiza que los comerciantes respeten el número establecido.

“Vamos a mantener el operativo y esperamos que todos los comerciantes respeten el acuerdo para bajar el número de este operativo”, concluyó.

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cehr