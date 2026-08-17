Metro realiza desazolve en la Línea B para proteger red eléctrica

Las labores preventivas buscan mantener libres de corrosión las instalaciones eléctricas de alta y baja tensión.

Como parte de las acciones instruidas por el director general del Sistema de Transporte Colectivo para prevenir afectaciones en instalaciones eléctricas, el programa de desazolve de este 2026 incluye labores en galerías de cableado que conducen la electricidad de alta y baja tensión.

En ese marco, el Metro informa que, a través de la Gerencia de Obras y Mantenimiento, personal del organismo coordinó el desazolve de un cárcamo en la estación Bosques de Aragón de la Línea B, con la finalidad de prevenir afectaciones a la galería de cableado que se ubica en la parte inferior del andén.

Un camión tipo vactor retiró lodo y limpió el cárcamo de captación en la estación Bosques de Aragón. ı Foto: Metro CDMX

El desazolve se realizó con el apoyo de un camión tipo vactor para el retiro de lodo, así como el lavado del cárcamo de captación de agua residual.

Mantener libres de agua o humedad las charolas de cableado evita la corrosión del material aislante, así como posibles cortos eléctricos con consecuencias directas a la operación de los trenes.

Estas acciones forman parte del mantenimiento nocturno a las instalaciones fijas y se realizan aproximadamente de la 1:00 a las 3:00 horas de la madrugada, a contrarreloj, para permitir nuevamente la energización del servicio.

Con acciones puntuales y en seguimiento a las instrucciones de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, el Metro labora las 24 horas del día, con trabajos específicos de mantenimiento para continuar mejorando el servicio.

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