Aspirantes a la UNAM presentan examen presencial de control en Palacio de los Deportes | FOTOS

Aspirantes a la UNAM presentan su examen de control presencial en el Palacio de los Deportes.

No hay plazo que no se cumpla

Pese a la inconformidad de muchos y protestas para intentar frenar su aplicación, miles de aspirantes a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) acudieron al Palacio de los Deportes para presentar el examen presencial de control del proceso de admisión a Licenciatura, en el primero de los tres días en que se aplicará la prueba en Ciudad de México.

Desde temprano, los miles de interesados en ingresar a la máxima casa de estudios hicieron fila en las inmediaciones del “domo de cobre”, ubicado en la alcaldía Iztacalco, para cumplir con su cita en el turno matutino, a las 08:00 horas, para iniciar la prueba una hora después, a las 09:00 horas.

Examen de control se realizó de forma presencial para evitar "trampas" que llevaron a UNAM a repetir prueba. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

Un recorrido realizado por este diario en las inmediaciones del Palacio de los Deportes permitió observar a cientos de aspirantes haciendo fila para ingresar al recinto, algunos acompañados de sus familiares, cubriéndose del frío matutino con suéteres y chamarras. Unos, llevaban pesadas mochilas y, otros, miraban su celular mientras caminaban.

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Dos aspirantes a estudiar Enfermería y Biología, Alicia y Sofía, dijeron a este diario que al principio sintieron coraje por la repetición del examen y el aumento del puntaje, pero que llegaron a su cita “muy preparadas y muy listas” para demostrar que se merecen su lugar en la máxima casa de estudios.

Alicia y Sofía, aspirantes a las carreras de Enfermería y Biología, forman parte de los jóvenes que no lograron un lugar en la UNAM ante los puntajes atípicamente elevados que se registraron con el examen en línea. Hoy, el examen de control representa una oportunidad para… pic.twitter.com/LXBikVgrHv — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 17, 2026

Al interior del Palacio de los Deportes se dispusieron mesas sobre la plancha del recinto, sobre las cuales, como se hizo en las aplicaciones anteriores del examen, se prestó a los aspirantes una computadora y un espacio para colocar su hoja de papel, su lápiz y borrador.

Los aspirantes están a poca distancia los unos de los otros, pero personal de la UNAM los vigila mediante recorridos por los pasillos, con lo que se evita que se incurra en trampas.

Más de 53 mil aspirantes son convocados en CDMX para examen de control

Este lunes 17 de agosto es el primero de los tres días en los que se aplicará el examen de control presencial en la Ciudad de México, el cual, a su vez, se divide en tres turnos: matutino (09:00 horas), vespertino (13:00 horas) y nocturno (17:00 horas).

Miles de aspirantes, la mayoría, están convocados a presentar su examen en el "domo de cobre" en la alcaldía Iztacalco de la CDMX. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

El examen de control se aplicará también el martes 18 y el miércoles 19 de agosto.

A presentar la prueba en CDMX fueron convocados el 91.1 por ciento del universo de los más de 58 mil llamados al examen de control, es decir, 53 mil 568 aspirantes.

En tanto, la semana pasada el examen fue aplicado en las sedes foráneas de la UNAM: León (Guanajuato), Oaxaca capital y Tijuana (Baja California).

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