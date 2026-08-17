Aspirantes a la UNAM convocados a examen de control llegan al Palacio de los Deportes

Aspirantes a la UNAM llegan al Palacio de los Deportes para presentar examen de control.

Desde muy temprano y acompañados de sus familias, cientos de aspirantes a estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), convocados a presentar un examen de control, llegaron al Palacio de los Deportes este lunes, primero de los tres días en los que se aplicará esta prueba.

Un recorrido realizado por este diario en las inmediaciones del llamado “Domo de cobre”, ubicado en la alcaldía Iztacalco, permitió observar la llegada de cientos de aspirantes convocados a presentar su examen de control en el turno matutino de este lunes.

Centenares de jóvenes acompañados de su familia llegan al Palacio de los Deportes para presentar el examen de control de la UNAM.



📹: @yul_bonilla #UNAM #Aspirantes #ExamenDeControl pic.twitter.com/CMiGBqG4vE — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 17, 2026

Alrededor del Palacio se observa a los aspirantes caminando las filas, cubiertos del frío matutino con suéteres, chamarras y bufandas, con voluminosas mochilas, algunos nerviosos. Unos, observan su celular, probablemente revisando los detalles de su cita o dando un último repaso.

La primera aplicación de este lunes comenzará a las 09:00 horas, si bien los aspirantes fueron citados desde las 08:00 horas.

Examen en CDMX se aplicará en tres fechas y tres turnos por día

Este lunes 17 de agosto es la primera de las tres fechas en las que se aplicará el examen de control en la Ciudad de México. A su vez, los aspirantes están distribuidos en tres turnos por día: matutino (09:00 horas), vespertino (13:00 horas) y nocturno (17:00 horas).

Alicia y Sofía, aspirantes a las carreras de Enfermería y Biología, forman parte de los jóvenes que no lograron un lugar en la UNAM ante los puntajes atípicamente elevados que se registraron con el examen en línea. Hoy, el examen de control representa una oportunidad para… pic.twitter.com/LXBikVgrHv — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 17, 2026

A presentar su examen en Ciudad de México están convocados 53 mil 568 aspirantes. Es decir, alrededor de unos 18 mil por día y unos seis mil por turno.

La semana pasada se aplicó el examen en las sedes foráneas de la UNAM: León, Guanajuato; Oaxaca capital y Tijuana, Baja California. Por lo anterior, este lunes, el martes 18 y el miércoles 19 de agosto serán los días en los que se esperan las aplicaciones del examen más grandes y concurridas.

Aspirantes a la UNAM durante la aplicación del examen de control en Tijuana, Baja California, el 16 de agosto de 2026. ı Foto: X, @UNAM_MX

Al examen de control fueron convocados 58 mil 783 aspirantes, de los cuales la mayoría, el 91.1 por ciento, fue en la Ciudad de México. Esto son 53 mil 568 aspirantes.

Advierten que siguen trampas y estafas

El examen de control fue una medida implementada por la UNAM a causa de que se detectó la comisión de “trampas” y “ayudas” por parte de algunos aspirantes durante la aplicación vía remota del examen de ingreso a Licenciatura.

¡Toma rutas alternas! Estas vialidades se verán afectadas por bloqueos y marchas https://t.co/07C2xz2pID — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 17, 2026

No obstante, como lo publicó La Razón de México en su edición impresa de este lunes, persisten estas “trampas” y estafas para la prueba.

De acuerdo con el reportaje publicado en este diario, en redes sociales abundan ofertas de personas quienes aseguran haberse presentado a la prueba y ofrecen los reactivos exactos de cada versión del examen.

El costo de estas pruebas apócrifas va desde mil 250 hasta dos mil pesos.

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