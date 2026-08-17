Siguen estafas y trampas para examen de control

Bajo el lema “mi lugar ya gané, mi lugar defenderé”, en redes sociales circuló una imagen que llamó a boicotear el examen de control en la Ciudad de México. La cita es hoy a las 8:00 horas en el Palacio de los Deportes, una hora antes del inicio del primer turno.

Los intentos de trampear en el examen de control de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no se han frenado por parte de las y los aspirantes, quienes, además, se mantienen expuestos a estafas en redes sociales, con las que les aseguran que obtendrán ventaja para conseguir un lugar en esta institución.

Este lunes iniciará en la Ciudad de México la última y más concurrida de cuatro jornadas de aplicación de la prueba que la casa de estudios ordenó, luego de que los altos puntajes que se registraron en el examen en línea levantaran sospechas de trampa por parte de los aspirantes.

El Tip: La UNAM atenderá de manera individual los casos de aspirantes que, por particularidades, no pudieron presentar el examen de control y permitirá reagendar la prueba.

Desde la aplicación en la primera sede, en Guanajuato, abundaron presuntas ofertas en grupos de Facebook y WhatsApp de personas que aseguraban que acudieron a la prueba de control y ahora contaban con los bancos de preguntas, incluso dependiendo del área de conocimiento y con precios desde mil 250 hasta dos mil pesos, por la “dificultad” de cada una.

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En redes sociales, particularmente TikTok, cuentas de reciente creación se publicitaban con las presuntas capturas de algunos de los reactivos contenidos en el examen de control e incluso aseguraban que se trataba de la forma fiel con la que se realizó la prueba.

La misma dinámica se observó en grupos de Facebook, en donde perfiles también ofrecieron temas contenidos en el examen y pedían “enviar mensaje” para acordar la entrega de los mismos.

Bajo una dinámica más orgánica, jóvenes que sí aspiran a conseguir un lugar en la UNAM compartían una que otra pregunta que lograron recordar, junto con las cuatro opciones de posible respuesta. No obstante, gran parte de estas publicaciones tenía como objetivo clarificar dudas que surgieron con los reactivos o incluso evidenciar errores en los mismos.

Una de las presuntas preguntas contenidas en el examen, y que estuvo mal formulada, fue un problema matemático descrito de la siguiente forma: “En un examen hay 25 preguntas, por cada acierto dan cinco puntos y por cada respuesta incorrecta restan dos. ¿Cuántos aciertos obtuvo alguien que sacó 91 puntos?” y las posibles respuestas son: “a) 5; b) 15; c) 20 y d) 1”. En el debate en la red, más de un aspirante coincidió en que recurrió a colocar la respuesta más cercana a lo que consideraron correcto, “c)”, y reportar ésta y otras preguntas confusas o con respuestas posiblemente erróneas ante los supervisores, quienes sólo les pidieron registrar en un papel el ‘incidente’.

Este lunes comenzará la aplicación del examen de control en la Ciudad de México, donde se habilitó como sede el Palacio de los Deportes, lugar en el que habrá nueve turnos de tres horas cada uno, entre el 17 y el 19 de agosto. Para este punto se contempló la recepción de 53 mil 568 aspirantes. Sin embargo, la asistencia en las sedes en Guanajuato y Oaxaca, al menos, ha sido por debajo de lo esperado. En ambos estados, se contemplaba la asistencia de cuatro mil 697 personas, pero sólo acudieron dos mil 611; es decir, 44.4 por ciento no se presentó.

En Guanajuato, el examen fue presentado por mil 717 de los dos mil 777 que se habían considerado, mientras que en Oaxaca acudieron 894 de los mil 920.