Sheinbaum: irregularidades en cuentas no significan vínculo con delincuencia organizada

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el hallazgo de irregularidades por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en las cuentas de Carlos Torres -exesposo de la gobernadora de Baja California- y otros señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, no significa en automático que tengan vínculos con la delincuencia organizada.

La UIF reportó este martes el bloqueo de las cuentas de la expareja de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, dentro de la acción emprendida contra 21 personas físicas y 25 morales, tras las acusaciones hechas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). El organismo confirmó que en algunos casos se encontraron “operaciones financieras de riesgo e irregularidades”.

Al respecto, la mandataria comparó estas acusaciones con el caso de las tres instituciones bancarias mexicanas que igualmente fueron señaladas por el mismo ente estadounidense sin que se presentaran pruebas.

“Fue lo mismo, fíjense, con el caso de los dos bancos y la Casa de Bolsa que fueron boletinadas por el Departamento del Tesoro. En este caso es de OFAC. No hubo, no hay ninguna prueba de vínculo o no hubo ninguna prueba de vínculo de estos dos bancos y la Casa de Bolsa con algún asunto de delincuencia. ¿La UIF qué dice? Se notificó, se encuentra que hay irregularidades en las cuentas de muchas de las personas que dicen, pero eso no significa que tengan algún vínculo con un grupo delictivo”, dijo.

Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California. ı Foto: Captura de Pantalla

Expuso que esto no representa una confirmación de las acusaciones, sino que es una medida en la que los señalados incluso tienen la oportunidad de presentarse a aclarar sus movimientos financieros para acreditar su legalidad.

No obstante, comentó que algunos de los señalados por la OFAC y a los que se les congelaron las cuentas ya eran investigados por la Fiscalía General de la República.

“Entonces, no presenta denuncia penal en la Fiscalía. Algunas de estas personas que ayer se congelaron sus cuentas ya tenían carpetas de investigación en la Fiscalía, pero no en todos”, dijo.

La UIF detectó irregularidades, pero no nexos con grupos delictivos, dice Sheinbaum sobre sanciones de EUA a 21 personas



La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la Unidad de Inteligencia Financiera sí detectó irregularidades en cuentas de las 21 persona sancionadas el martes… pic.twitter.com/WJ47RbryXv — Abejorro (@AbejorroMedia) September 30, 2026

Minimiza y cuestiona acusación vs Andy

Respecto a la reciente publicación de The New York Times en donde se aseguró que Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente, se encuentra bajo la mira de dos agencias estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado, la mandataria minimizó y cuestionó la veracidad de la publicación.

Esto al señalar que el mismo texto reconoce que no se cuentan con pruebas oficiales que confirmen tal acusación y porque además fue escrito por la misma persona que sacó una nota informativa sobre la preparación del fentanilo en una cocina en Sinaloa.

“Dice: ‘No se tiene confirmado. No hay investigación formal, pero tal parece que a lo mejor me dijeron que hay unas agencias que están investigando’. ¡Imagínense! The New York Times. Así dice la nota, léanla: No está confirmado, no hay investigación formal, ‘pero a mí me dijeron que tal vez, a lo mejor agencias de Estados Unidos están investigando’. Esa es la nota del New York Times. De la misma reportera que dijo que se cocinaba fentanilo en una cocina de Culiacán normal, o sea, que es imposible”, dijo.

Hasta ahora, desconoce si la Fiscalía General de la República ya abrió una indagatoria al respecto.

“Pues que yo sepa, no. Tendría que informar la Fiscalía, pero no tenemos conocimiento de ello”, dijo.

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LMCT