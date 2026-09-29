UIF incluye en lista de personas bloqueadas al ‘Mayito Flaco’ y operadores del Cártel de Sinaloa

Estados Unidos sancionó al exesposo de Marina del Pilar y a exdirector de Seguridad de Mexicali.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluyó en la lista de personas bloqueadas a 46 sujetos, 21 personas físicas y 25 morales, entre los que se incluyó a Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, líder de una facción del Cártel del Sinaloa, tras realizar un análisis de información e identificar operaciones financieras de riesgo para el sistema financiero.

“Por lo anterior, la UIF determinó la incorporación de los sujetos incluidos en la designación de la OFAC a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), como una medida preventiva de carácter administrativo para proteger la integridad del sistema financiero mexicano”, indicó en un comunicado.

El organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sostuvo que la inclusión de los 46 sujetos en la LPB es una acción de prevención, no es “una determinación definitiva” ni acredita responsabilidad alguna a los señalados.

“Las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de la garantía de audiencia, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes”, indicó.

📢 #ComunicadoDePrensa



La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, informa sobre medidas preventivas derivadas de una designación de la OFAC.



La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informa que a partir de la designación realizada por la Oficina de Control de Activos… pic.twitter.com/qUZMifsmlE — Hacienda (@Hacienda_Mexico) September 29, 2026

Por su parte, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes 21 personas y 25 entidades que tienen relación con “Mayito Flaco”, forman parte de su círculo más íntimo y a los líderes de las células operativas de Tijuana, Baja California.

Asimismo, incluye a personas que lavan activos y políticos que permiten que la organización del crimen organizado opere con “impunidad a pocos kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México”.

EU sanciona estructura ligada a Los Mayos

Entre las personas sancionadas por Estados Unidos, se encuentran exfuncionarios de Baja California como Carlos Alberto Torres Torres, exdiputado federal y exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda; a su hermano, Luis Alfonso Torres Torres; el exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendivil García, y Rafael Buenrostro Martín, quien trabajó como funcionario de aduanas en Chihuahua y asesor legislativo.

Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. ı Foto: Redes sociales

De acuerdo con el Departamento de Tesoro, los tres primeros estaría relacionados con “Los Rusos”, célula de “Los Mayos” encabezada por Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”.

Presuntamente, Carlos Torres habría utilizado su influencia para favorecer actividades del Cártel de Sinaloa en Mexicali. El 10 de mayo de 2025, Carlos Torres reconoció la revocación de su visa de Estados Unidos, una medida que, dijo en ese entonces, respondía a “disposiciones internas” del Departamento de Estado de Estados Unidos, y no a alguna investigación o señalamiento en su contra

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