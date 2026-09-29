Carlos Alberto Torres, exesposo de Gobernadora de BC, niega nexos con grupos criminales | VIDEO

Carlos Alberto Torres, ex esposo de la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, negó tener relación con grupos o actividades criminales, luego de la información difundida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En un posicionamiento, Carlos Alberto Torres aseguró que de las empresas señaladas por la autoridad estadounidense únicamente tiene participación accionaria en Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V.

“La única empresa señalada por la OFAC de la que soy accionista del 30 por ciento es Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V.”, afirmó.

Carlos Alberto Torres detalló que se trata del mercado de productos orgánicos “Vive Orgánico”, ubicado en Boulevard de las Américas 5117, en la colonia Lomas de Agua Caliente, en Tijuana, Baja California, y que registra ventas mensuales promedio por 570 mil pesos.

Anunció que buscará ante las autoridades estadounidenses aclarar los señalamientos.

“Iniciaré las gestiones ante la OFAC y las demás autoridades correspondientes para que se aclare la información que niego absoluta y rotundamente”, indicó Carlos Alberto Torres.

Según Carlos Alberto Torres, los señalamientos tienen su origen en denuncias anónimas presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) en 2025 y, hasta ahora, no ha sido llamado a comparecer.

Aseguró estar interesado en que las autoridades concluyan las investigaciones para determinar si existe alguna relación suya con los hechos investigados en Estados Unidos.

“Soy el más interesado en que se concluyan las diligencias correspondientes, para que se compruebe que no tengo relación con ninguno de los supuestos hechos investigados por la autoridad norteamericana”, expresó.

🚨#AHORA Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, respondió a la designación de la OFAC y negó cualquier relación con grupos o actividades criminales. Señaló que la única empresa mencionada por la autoridad… pic.twitter.com/ZxxUJmT0qe — Azucena Uresti (@azucenau) September 29, 2026

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