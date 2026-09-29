Comisión de Transparencia discute Ley de Armonización Catastral para destrabar parálisis de 13 años

La Cámara de Diputados tiene previsto analizar este martes una iniciativa que busca modificar la manera en que funcionan los catastros y registros públicos de la propiedad en México, después de más de una década de que el tema permaneciera sin avances legislativos.

El proyecto será revisado por la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que discutirá la propuesta para expedir la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral. La iniciativa fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y plantea una mayor coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

La diputada Claudia Rivera Vivanco, secretaria de la comisión e integrante de Morena, respaldó la propuesta y consideró que representa una oportunidad para atender un pendiente legislativo que, de acuerdo con la legisladora, acumula más de 13 años de parálisis.

Uno de los principales objetivos del proyecto es establecer mecanismos de coordinación entre la Federación, los estados y los municipios para modernizar, homologar e interconectar los catastros y registros públicos de la propiedad.

Diputada federal Claudia Rivera Vivanco ı Foto: X @RiveraVivanco_

Rivera Vivanco señaló que actualmente existen diferencias importantes entre las capacidades técnicas y económicas de los municipios. Ante este escenario, sostuvo que la propuesta contempla una plataforma común que permitiría reducir la brecha tecnológica entre administraciones que cuentan con sistemas avanzados y aquellas que todavía realizan procesos de manera manual.

Otro de los aspectos señalados por Morena es la relación entre la falta de estandarización de los registros y los procesos de regularización de colonias y asentamientos urbanos. De acuerdo con Rivera Vivanco, las diferencias entre sistemas han dificultado estos procedimientos y, en algunos casos, retrasado la llegada de servicios públicos básicos.

La iniciativa también contempla un marco coordinado para los trámites que requieren la intervención del Estado y la Federación, incluido el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).

Para Rivera Vivanco, fortalecer las funciones municipales en materia catastral y registral también puede contribuir a reducir vacíos legales, evitar registros duplicados y generar mayor certeza sobre la propiedad de la tierra.

La diputada sostuvo que la discusión representa una oportunidad para avanzar hacia una mayor certeza jurídica sobre el patrimonio de las familias mexicanas, además de fortalecer mecanismos relacionados con la transparencia y la prevención de prácticas irregulares en la administración pública.

El proyecto será analizado por los integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción como parte del proceso legislativo para determinar sus alcances y, posteriormente, continuar con su discusión en la Cámara de Diputados.

Aspecto de la Cámara de Diputados ı Foto: Cámara de Diputados

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LMCT