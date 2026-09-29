‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 29 y 30 de septiembre

Como cada semana Chedraui presenta las mejores ofertas del ’Martimiércoles’ que no te puedes perder este 29 y 30 de septiembre. Esta semana podrás encontrar una amplia variedad de ofertas en verduras, frutas, carnes y más.
Los ’Martimiércoles’ se han vuelto ya una tradición en Chedraui donde se ofrecen una selección especial de productos de la más alta calidad con un precio bajo, volviéndose la mejor opción para llenar tu despensa.
En La Razón te dejamos algunas de las mejores ofertas que la tienda te ofrece durante sus días de promociones.
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¡Aprovecha las mejores ofertas!
Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 29 de septiembre
Frutas y verduras
- Plátano Chiapas: $14.50 el kilo
- Pepino verde a granel: $9.50 el kilo
- Aguacate hass en malla: $19.50 la malla
- Toronja: $14.50 el kilo
- Apio: $24.50 el kilo
- Berenjena: $39.50 el kilo
- Calabaza castilla: $19.50 el kilo
- Chayote sin espinas: $19.50 el kilo
- Chile serrano: $39.50 el kilo
- Frambuesa: $49.90 el domo de 170 gramos
- Naranja Paramount: $42.50 el kilo
- Pera Asiática: $59.90 el kilo
- Pimiento verde: $59.00 el kilo
- Plátano macho: $29.50 el kilo
- Toronja importada: $42.50 el kilo
- Uva roja sin semilla: $59.90 el kilo
Carne y mariscos
- Costilla de cerdo: $127.00 el kilo
- Pierna de cerdo con hueso fresca: $94.90 el kilo
- Mojarra de Tilapia congelada: $69.90 el kilo
- Basa en trozo para caldo: $76.00 el kilo
- Yogurth Lala bebible individual, pack o kilo: 20% de bonificación Mi Chedraui
- Selección de salchichas Viena: 20% de bonificación Mi Chedraui
- Molida de res: $134.00 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso: $170.00 el kilo
- Milanesa de pollo: $182.00 el kilo
- Pechuga corte americano de pollo: $94.90 el kilo
- Pierna y muslo americano fresco de pollo: $30.00 el kilo
- Molida fina de res 95-5: $252.00 el kilo
- Bistec pulpa blanca de res: $229.00 el kilo
- Chuleta de cerdo ahumada: $119.00 el kilo
- Pulpa de cerdo: $104.00 el kilo
- Chuleta de cerdo natural: $106.00 el kilo
- Pollo entero: $32.00 el kilo
- Molida de pierna de cerdo: $124.00 el kilo
- Bistec pulpa negra de res: $257.00 el kilo
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