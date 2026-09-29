‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 29 y 30 de septiembre

Las mejores ofertas de este 'Martimiércoles'

Como cada semana Chedraui presenta las mejores ofertas del ’Martimiércoles’ que no te puedes perder este 29 y 30 de septiembre. Esta semana podrás encontrar una amplia variedad de ofertas en verduras, frutas, carnes y más.

Los ’Martimiércoles’ se han vuelto ya una tradición en Chedraui donde se ofrecen una selección especial de productos de la más alta calidad con un precio bajo, volviéndose la mejor opción para llenar tu despensa.

En La Razón te dejamos algunas de las mejores ofertas que la tienda te ofrece durante sus días de promociones.

Frutas y verduras

Plátano Chiapas: $14.50 el kilo

Pepino verde a granel: $9.50 el kilo

Aguacate hass en malla: $19.50 la malla

Toronja: $14.50 el kilo

Apio: $24.50 el kilo

Berenjena: $39.50 el kilo

Calabaza castilla: $19.50 el kilo

Chayote sin espinas: $19.50 el kilo

Chile serrano: $39.50 el kilo

Frambuesa: $49.90 el domo de 170 gramos

Naranja Paramount: $42.50 el kilo

Pera Asiática: $59.90 el kilo

Pimiento verde: $59.00 el kilo

Plátano macho: $29.50 el kilo

Toronja importada: $42.50 el kilo

Uva roja sin semilla: $59.90 el kilo

Verduras frescas en imagen ilustrativa ı Foto: Freepik

Carne y mariscos

Costilla de cerdo: $127.00 el kilo

Pierna de cerdo con hueso fresca: $94.90 el kilo

Mojarra de Tilapia congelada: $69.90 el kilo

Basa en trozo para caldo: $76.00 el kilo

Yogurth Lala bebible individual, pack o kilo: 20% de bonificación Mi Chedraui

Selección de salchichas Viena: 20% de bonificación Mi Chedraui

Molida de res: $134.00 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso: $170.00 el kilo

Milanesa de pollo: $182.00 el kilo

Pechuga corte americano de pollo: $94.90 el kilo

Pierna y muslo americano fresco de pollo: $30.00 el kilo

Molida fina de res 95-5: $252.00 el kilo

Bistec pulpa blanca de res: $229.00 el kilo

Chuleta de cerdo ahumada: $119.00 el kilo

Pulpa de cerdo: $104.00 el kilo

Chuleta de cerdo natural: $106.00 el kilo

Pollo entero: $32.00 el kilo

Molida de pierna de cerdo: $124.00 el kilo

Bistec pulpa negra de res: $257.00 el kilo

Ofertas de Chedraui ı Foto: Chedraui

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LMCT