Resguardo total en Baja California Sur ante peligrosidad de Polo

Minutos antes de la medianoche, tiempo del centro de México, el huracán Polo impactó Baja California Sur como categoría 2 en las inmediaciones de la localidad de Las Barrancas, con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora. El ciclón cruzaría después hacia el Golfo de California rumbo a Sonora, donde podría tocar tierra nuevamente durante la mañana del martes todavía como huracán, aunque con menor intensidad.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) ubicó el centro de Polo a unos 130 kilómetros al norte de Cabo San Lázaro y 115 al sur de Mulegé.

Frente a la emergencia, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó o mantuvo disponibles a más de tres mil 600 integrantes del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea y Guardia Nacional (GN), mientras la Secretaría de Marina (Semar) instaló un puesto de mando en Ciudad Constitución y preparó un puente marítimo para trasladar ayuda desde Mazatlán.

El Dato: Los historiadores y meteorólogos locales han destacado que la trayectoria de Polo tiene fechas casi “gemelas” y un comportamiento muy similar a Paul, en 1982.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que 78 personas permanecían en un refugio temporal de Ciudad Constitución y pidió a los habitantes de Comondú, Mulegé y Loreto reducir sus desplazamientos ante el aumento previsto de lluvias y vientos por el paso del huracán. La mandataria aseguró que el Gobierno federal mantendría comunicación con Protección Civil y autoridades estatales durante el paso de Polo y su posterior desplazamiento a Sonora.

Desde Comondú, el gobernador, Víctor Manuel Castro Cosío, señaló que Ejército, Marina, GN y autoridades locales mantenían operaciones conjuntas en las zonas de mayor riesgo.

En Baja California Sur, mil 689 efectivos aplicaban el Plan DN-III-E, con atención especial en Comondú. Otros 500 permanecían en Tijuana para reforzar las tareas de auxilio, mientras mil 415 integrantes de la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre se encontraban disponibles desde el Valle de México.Para sostener el operativo, las Fuerzas Armadas cuentan con nueve aeronaves, 44 vehículos, maquinaria pesada, células de sanidad y transmisiones, binomios canófilos, una planta potabilizadora y cocina móvil.

EL HURACÁN Polo se acerca a Puerto San Carlos, Baja California Sur, ayer. ı Foto: AP

La Defensa dispone además de 11 mil 465 despensas, 13 mil 890 canastas alimentarias y un millón 959 mil 683 litros de agua embotellada. A ese dispositivo se sumó la Semar, que recibió en Mazatlán dos tractocamiones procedentes de Ciudad de México con mil 400 despensas para trasladarlas por vía marítima a Baja California Sur. Personal naval y de Protección Civil embarcó recursos en el ARM “Matamoros”, mientras brigadas fueron enviadas hacia Guaymas y Empalme ante la trayectoria prevista sobre Sonora.

El NHC estimó lluvias de entre 6 y 12 pulgadas en Baja California Sur y de 4 a 6 en el centro y sur de Sonora, con máximos aislados de 8.

Alertó sobre inundaciones, deslaves, marejada ciclónica y oleaje destructivo.

Tras cruzar la península, Polo perdería fuerza por su interacción con tierra, aunque todavía podría alcanzar Sonora durante la mañana del martes antes de degradarse sobre el noroeste del país.

Prevén fortalecimiento de Rachel en el Pacífico

| Por Elizabeth Hernández |

LA TORMENTA tropical Rachel aumentó su intensidad frente a las costas del Pacífico y podría convertirse en huracán durante las próximas 24 horas, mientras sus bandas exteriores amenazan con lluvias intensas, inundaciones y deslaves en Guerrero, Michoacán y Colima, informó el Centro Nacional de Huracanes de EU (NHC, por sus siglas en inglés).

Modelos como Google DeepMind, COAMPS-TC y HCCA incluso contemplan la posibilidad de que llegue a la categoría de huracán mayor. El NHC mantiene una proyección menos intensa y señaló que la evolución posterior presenta mayor incertidumbre, entre otros factores, por la presencia de aguas más frías dejadas por Polo.

A las nueve de la noche del lunes, el ciclón se encontraba a 415 kilómetros al suroeste de Acapulco y a 520 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo. Registraba vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y avanzaba hacia el oeste-noroeste a 17 kilómetros por hora.

5 entidades se mantienen en riesgo por tormenta Rachel

La Secretaría de Marina (Semar) ordenó el cierre de los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Zihuatanejo, Guerrero, para todo tipo de embarcaciones ante el avance de Rachel y el deterioro de las condiciones marítimas en el Pacífico mexicano.

También restringió la navegación de embarcaciones menores en Acapulco y Puerto Marqués, Guerrero; Manzanillo, Colima; así como Bahías de Huatulco y Puerto Escondido, Oaxaca.

La medida responde al oleaje elevado, las rachas fuertes de viento, las lluvias y la reducción de visibilidad asociadas con el ciclón.

Durante las siguientes horas, las condiciones atmosféricas favorecerán una intensificación gradual. El organismo estadounidense elevó su previsión y calcula que el fenómeno alcanzará fuerza de huracán entre el martes y el miércoles.

Prevén fortalecimiento de Rachel en el Pacífico ı Foto: Especial

Un aviso de tormenta tropical permanece vigente desde Punta San Telmo hasta Playa Pérula, mientras la vigilancia se extiende desde ese punto hacia el norte hasta Cabo Corrientes.

En la primera zona se esperan condiciones de tormenta tropical este martes, mientras en el segundo tramo podrían presentarse durante la noche de ese día o el miércoles.