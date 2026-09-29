Define Morena: no van Andrea, ni Geraldine ni Tatiana… y PVEM sale ganón

Morena completó ayer las 17 coordinaciones estatales con las que organizará su estructura rumbo a las elecciones de 2027, luego de definir los siete nombramientos que mantenía pendientes en San Luis Potosí, Tlaxcala, Nuevo León, Nayarit, Sonora, Baja California Sur y Chihuahua.

Las últimas designaciones recayeron en Elí César Cervantes Rojas, Ana Lilia Rivera, Clara Luz Flores Carrales, Jasmine Bugarín Rodríguez, Lorenia Valles Sampedro, Manuel Cota Cárdenas y Cruz Pérez Cuéllar, respectivamente.

Con ello, el partido oficialista cerró una primera etapa que estuvo marcada por negociaciones con sus aliados (PT y PVECM), inconformidades de algunos aspirantes y cuestionamientos sobre las encuestas utilizadas para seleccionar a los coordinadores estatales, cuyos resultados completos todavía no han sido difundidos públicamente.

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El Dato: La presidenta Sheinbaum evitó intervenir en las decisiones internas de Morena, aunque consideró necesario privilegiar el diálogo ante las inconformidades surgidas en el proceso.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, se comprometió la semana pasada a presentar las mediciones “detalladamente, una por una” una vez concluidas las 17 designaciones.

En San Luis Potosí, Morena nombró a Elí César Cervantes Rojas y confirmó que competirá sin coalición con el PVEM y el PT, convirtiendo a la entidad en uno de los casos donde las diferencias entre los integrantes del bloque oficialista quedaron más expuestas.

El Verde, que mantiene una estructura política propia en el estado, ha perfilado a la senadora Ruth González Silva para la contienda de 2027 y ratificó que avanzará por separado de Morena.

En Tlaxcala, la coordinación quedó en manos de la senadora con licencia Ana Lilia Rivera. El PVEM, que había impulsado al alcalde de Huamantla, Juan Salvador Santos Cedillo, aceptó el resultado y llamó a cerrar filas con la morenista.

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Un escenario distinto se presentó en Nuevo León, donde Clara Luz Flores se impuso en un proceso en el que también participaron Tatiana Clouthier, Waldo Fernández, Judith Díaz, Andrés Mijes y Felipe de Jesús Cantú.

Luz Flores, quien ya contendió por la gubernatura en 2021, llamó a mantener la unidad después de recibir la coordinación. Clouthier aceptó el resultado y descartó abandonar Morena, aunque evitó expresar un respaldo directo a la ganadora y reiteró que su apoyo está con el proyecto de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Una de las definiciones más particulares ocurrió en Nayarit. El alcalde con licencia de Bahía de Banderas, Héctor Santana, obtuvo el primer lugar en la encuesta, pero la dirigencia realizó un ajuste por paridad y la coordinación quedó en Jasmine Bugarín Rodríguez, senadora perteneciente al PVEM.

El Verde reconoció públicamente que Santana había encabezado la medición y respaldó posteriormente la designación de Bugarín.

En Sonora, la seleccionada fue Lorenia Valles Sampedro, senadora con licencia y uno de los perfiles cercanos al gobernador Alfonso Durazo, quien felicitó públicamente a la nueva coordinadora después de conocerse el resultado.

Baja California Sur quedó en manos de Manuel Cota Cárdenas, diputado federal con licencia del PVEM.

Su designación dio al Partido Verde otra de las coordinaciones definidas este lunes, además de Nayarit, donde fue seleccionada Jasmine Bugarín.

La definición desplazó a otros perfiles que participaron en la competencia interna, entre ellos la alcaldesa con licencia de La Paz, Milena Quiroga.

Pasada la noche, Morena cerró la jornada con Chihuahua, donde Cruz Pérez Cuéllar, alcalde con licencia de Ciudad Juárez, obtuvo la coordinación frente a la senadora con licencia Andrea Chávez.

Para el analista José Antonio Crespo, el problema que sigue a los procesos de selección consiste en administrar las inconformidades de quienes quedan fuera, particularmente cuando un partido concentra una cantidad elevada de espacios de poder y aumenta la competencia interna por ellos.

El politólogo Arturo Espinosa Silis, director del Laboratorio Electoral, ha señalado que la definición de las coordinaciones estatales representa un proceso de “jaloneo” y reacomodo de grupos en el que la dirigencia debe conciliar elementos como paridad, competitividad y negociación política.

Ese desafío quedó reflejado en algunas entidades como Nuevo León y Chihuahua, donde participaron figuras con estructuras políticas propias, así como en San Luis Potosí y Nayarit, donde las negociaciones con el PVEM tuvieron un peso adicional.

Javier Contreras Vázquez, profesor de la UNAM, había advertido que Baja California Sur sería una de las entidades donde las negociaciones internas y la definición de candidaturas podrían convertirse en un factor para mantener unido al bloque oficialista.

Mario Ramos, profesor-investigador de la Universidad de Guadalajara y director de Alternativa Consultores, también ha señalado que la falta de transparencia en las encuestas puede convertirse en un factor de tensión dentro del partido.

A diferencia del proceso de 2023, cuando Morena hizo públicos los resultados de las encuestas para definir sus principales candidaturas, en 2026 la dirigencia decidió inicialmente reservar las mediciones y mostrar los resultados a los participantes en reuniones privadas.

Tras las inconformidades surgidas durante el proceso interno, Ariadna Montiel anunció que las encuestas serán difundidas una vez que concluyeran las 17 coordinaciones.

Con el mapa completo, insisten los expertos, el desafío inmediato para Morena será convertir las designaciones en estructuras territoriales y procesar las inconformidades de quienes quedaron fuera antes de la etapa formal de selección de candidaturas.

ASÍ QUEDAN ı Foto: Especial

Van perfiles guindas entre señalamientos y protestas

Por Claudia Arellano

Al completar sus 17 coordinaciones estatales rumbo a las elecciones de 2027, Morena llega a la siguiente etapa con cuestionamientos sobre algunos de los perfiles seleccionados, inconformidades de aspirantes y reclamos por la transparencia de las encuestas. A ello se suman quejas presentadas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña relacionados con la figura de los coordinadores.

La dirigencia nacional prometió hacer públicos, una vez concluidas las 17 definiciones, los resultados y la metodología de las encuestas utilizadas. La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, aseguró que serán presentadas “detalladamente, una por una”, después de que las inconformidades alcanzaron tanto a militantes del partido como a sus aliados.

El Dato: El PT acusó a Morena de violar el pacto de coalición rumbo a 2027, amenazó con romper la alianza y advirtió que sus votos podrían costarles la derrota en hasta 12 estados.

Movimiento Ciudadano llevó al INE denuncias contra Morena por considerar que las coordinaciones funcionan en los hechos como un mecanismo anticipado de posicionamiento electoral. La representación emecista ha pedido revisar propaganda, recorridos, financiamiento y gastos vinculados con esos procesos.

En Baja California, la designación de Julieta Ramírez Padilla estuvo precedida por una controversia sobre su situación ante autoridades estadounidenses. Una investigación periodística difundió documentos que sugieren un acercamiento de la senadora con licencia con fiscales federales de Estados Unidos mediante un mecanismo conocido como proffer agreement, utilizado para explorar la entrega de información a las autoridades.

Ramírez rechazó la versión, calificó el señalamiento como una “farsa” y negó haber firmado un acuerdo de colaboración con el Departamento de Justicia o encontrarse bajo investigación en México o Estados Unidos. La controversia se instaló en plena competencia interna por la coordinación de Baja California y la dirigencia morenista respaldó a la legisladora.

Citlalli Hernández y Ariadna Montiel, ayer, en la designación de representantes. ı Foto: Cuartoscuro

En Zacatecas, Verónica Díaz Robles quedó al frente de la coordinación en medio de la disputa por el peso político de la familia Monreal y de la aplicación de las reglas internas contra el nepotismo. Díaz Robles estuvo casada con Luis Enrique Monreal Ávila —hermano del gobernador David Monreal, del diputado Ricardo Monreal y del senador Saúl Monreal— con quien tuvo dos hijos. Aunque el matrimonio terminó años atrás, el parentesco se convirtió en uno de los puntos de discusión durante el proceso interno. Ricardo Monreal ha sostenido que es injusto vincular políticamente a Díaz con su familia por esa relación y ha señalado que, después del divorcio, ella mantuvo una relación de trabajo con David Monreal.

La controversia aumentó porque Saúl Monreal quedó fuera de la competencia por las reglas contra el nepotismo y cuestionó que Díaz Robles pudiera participar pese a haber sido su cuñada. Su posterior designación provocó protestas durante la presentación: entre simpatizantes inconformes se escucharon gritos de “fuera el monrealismo” y “no al nepotismo”.

6 candidatos se postularon por cada coordinación

Simpatizantes del petista José Narro interrumpieron el acto con gritos de “fuera el monrealismo” y “no al nepotismo”. La dirigencia de Morena pidió guardar el orden y Narro cuestionó el procedimiento. El episodio profundizó las diferencias con el PT, cuyo dirigente nacional, Alberto Anaya, acusó a Morena de incumplir acuerdos sobre las encuestas y mesas técnicas para definir las candidaturas.

En Quintana Roo, Eugenio Gino Segura Vázquez fue designado coordinador en medio de una disputa interna en la que simpatizantes del extitular de la Agencia Nacional de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo, protestaron durante el anuncio. Cuando la dirigencia dio a conocer el resultado se escucharon gritos de “fraude”.

Segura sostuvo que el proceso fue transparente. Marín no objetó formalmente el resultado al salir del acto, pero posteriormente persistieron inconformidades entre grupos internos y se anunció una movilización de simpatizantes.

Días después, ante las diferencias surgidas tras su nombramiento, Segura afirmó que su responsabilidad no era repartir cargos ni decidir quién ocuparía espacios dentro del movimiento. Señaló que respetaría las manifestaciones de inconformidad y llamó a mantener la unidad.

En Sinaloa, Imelda Castro fue designada en medio de la crisis política que ha rodeado al gobierno de Rubén Rocha Moya.

Durante su presentación, la senadora con licencia marcó distancia del mandatario estatal, acusado en EU por presuntos vínculos con el narcotráfico, y también sostuvo que el senador Enrique Inzunza, también señalado por EU, debió separarse de su escaño desde meses atrás y no

“aferrarse al fuero”.

PT y PVEM señalaron entonces que la definición en Sinaloa había sido adelantada por el momento político que atravesaba la entidad, aunque la dirigencia de Morena rechazó que se hubiera precipitado el nombramiento. Castro también fue incluida en una de las quejas de Movimiento Ciudadano por el presunto posicionamiento anticipado de los coordinadores.

En Campeche, Pablo Gutiérrez Lazarus llegó a la coordinación después de que la gobernadora Layda Sansores lo hubiera presentado desde abril como la figura para encabezar la organización estatal. El entonces alcalde de Ciudad del Carmen, quien inició su carrera política en el PAN, fue posteriormente confirmado por la dirigencia nacional de Morena.

En Colima, Rosa María, Rosi, Bayardo Cabrera, exalcaldesa de Manzanillo, quedó al frente de la coordinación. Su trayectoria reciente quedó atravesada por un episodio de seguridad ocurrido durante su administración municipal: ocho integrantes de la Dirección de Seguridad Pública fueron detenidos y separados del cargo por su presunta colaboración con grupos criminales. Ella aclaró en abril que las actividades atribuidas a esos elementos correspondían a 2023, antes de que asumiera la alcaldía, y sostuvo que fueron dados de baja los responsables.

Las definiciones dejaron así distintos tipos de controversias: desde acusaciones rechazadas por los propios coordinadores hasta protestas internas, disputas con partidos aliados y procedimientos promovidos ante la autoridad electoral.

En tanto, Morena completó este lunes su mapa de 17 coordinaciones con las últimas definiciones en San Luis Potosí, Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Baja California Sur, Nayarit y Tlaxcala. Con esa etapa cerrada, la dirigencia enfrenta ahora el compromiso de transparentar las encuestas y procesar las inconformidades que dejó la selección antes de la definición formal de candidaturas para 2027.