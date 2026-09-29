Van perfiles guindas entre señalamientos y protestas

Al completar sus 17 coordinaciones estatales rumbo a las elecciones de 2027, Morena llega a la siguiente etapa con cuestionamientos sobre algunos de los perfiles seleccionados, inconformidades de aspirantes y reclamos por la transparencia de las encuestas. A ello se suman quejas presentadas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña relacionados con la figura de los coordinadores.

La dirigencia nacional prometió hacer públicos, una vez concluidas las 17 definiciones, los resultados y la metodología de las encuestas utilizadas. La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, aseguró que serán presentadas “detalladamente, una por una”, después de que las inconformidades alcanzaron tanto a militantes del partido como a sus aliados.

El Dato: El PT acusó a Morena de violar el pacto de coalición rumbo a 2027, amenazó con romper la alianza y advirtió que sus votos podrían costarles la derrota en hasta 12 estados.

Movimiento Ciudadano llevó al INE denuncias contra Morena por considerar que las coordinaciones funcionan en los hechos como un mecanismo anticipado de posicionamiento electoral. La representación emecista ha pedido revisar propaganda, recorridos, financiamiento y gastos vinculados con esos procesos.

En Baja California, la designación de Julieta Ramírez Padilla estuvo precedida por una controversia sobre su situación ante autoridades estadounidenses. Una investigación periodística difundió documentos que sugieren un acercamiento de la senadora con licencia con fiscales federales de Estados Unidos mediante un mecanismo conocido como proffer agreement, utilizado para explorar la entrega de información a las autoridades.

Ramírez rechazó la versión, calificó el señalamiento como una “farsa” y negó haber firmado un acuerdo de colaboración con el Departamento de Justicia o encontrarse bajo investigación en México o Estados Unidos. La controversia se instaló en plena competencia interna por la coordinación de Baja California y la dirigencia morenista respaldó a la legisladora.

En Zacatecas, Verónica Díaz Robles quedó al frente de la coordinación en medio de la disputa por el peso político de la familia Monreal y de la aplicación de las reglas internas contra el nepotismo. Díaz Robles estuvo casada con Luis Enrique Monreal Ávila —hermano del gobernador David Monreal, del diputado Ricardo Monreal y del senador Saúl Monreal— con quien tuvo dos hijos. Aunque el matrimonio terminó años atrás, el parentesco se convirtió en uno de los puntos de discusión durante el proceso interno. Ricardo Monreal ha sostenido que es injusto vincular políticamente a Díaz con su familia por esa relación y ha señalado que, después del divorcio, ella mantuvo una relación de trabajo con David Monreal.

La controversia aumentó porque Saúl Monreal quedó fuera de la competencia por las reglas contra el nepotismo y cuestionó que Díaz Robles pudiera participar pese a haber sido su cuñada. Su posterior designación provocó protestas durante la presentación: entre simpatizantes inconformes se escucharon gritos de “fuera el monrealismo” y “no al nepotismo”.

6 candidatos se postularon por cada coordinación

Simpatizantes del petista José Narro interrumpieron el acto con gritos de “fuera el monrealismo” y “no al nepotismo”. La dirigencia de Morena pidió guardar el orden y Narro cuestionó el procedimiento. El episodio profundizó las diferencias con el PT, cuyo dirigente nacional, Alberto Anaya, acusó a Morena de incumplir acuerdos sobre las encuestas y mesas técnicas para definir las candidaturas.

En Quintana Roo, Eugenio Gino Segura Vázquez fue designado coordinador en medio de una disputa interna en la que simpatizantes del extitular de la Agencia Nacional de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo, protestaron durante el anuncio. Cuando la dirigencia dio a conocer el resultado se escucharon gritos de “fraude”.

Segura sostuvo que el proceso fue transparente. Marín no objetó formalmente el resultado al salir del acto, pero posteriormente persistieron inconformidades entre grupos internos y se anunció una movilización de simpatizantes.

Días después, ante las diferencias surgidas tras su nombramiento, Segura afirmó que su responsabilidad no era repartir cargos ni decidir quién ocuparía espacios dentro del movimiento. Señaló que respetaría las manifestaciones de inconformidad y llamó a mantener la unidad.

En Sinaloa, Imelda Castro fue designada en medio de la crisis política que ha rodeado al gobierno de Rubén Rocha Moya.

Durante su presentación, la senadora con licencia marcó distancia del mandatario estatal, acusado en EU por presuntos vínculos con el narcotráfico, y también sostuvo que el senador Enrique Inzunza, también señalado por EU, debió separarse de su escaño desde meses atrás y no

“aferrarse al fuero”.

PT y PVEM señalaron entonces que la definición en Sinaloa había sido adelantada por el momento político que atravesaba la entidad, aunque la dirigencia de Morena rechazó que se hubiera precipitado el nombramiento. Castro también fue incluida en una de las quejas de Movimiento Ciudadano por el presunto posicionamiento anticipado de los coordinadores.

En Campeche, Pablo Gutiérrez Lazarus llegó a la coordinación después de que la gobernadora Layda Sansores lo hubiera presentado desde abril como la figura para encabezar la organización estatal. El entonces alcalde de Ciudad del Carmen, quien inició su carrera política en el PAN, fue posteriormente confirmado por la dirigencia nacional de Morena.

En Colima, Rosa María, Rosi, Bayardo Cabrera, exalcaldesa de Manzanillo, quedó al frente de la coordinación. Su trayectoria reciente quedó atravesada por un episodio de seguridad ocurrido durante su administración municipal: ocho integrantes de la Dirección de Seguridad Pública fueron detenidos y separados del cargo por su presunta colaboración con grupos criminales. Ella aclaró en abril que las actividades atribuidas a esos elementos correspondían a 2023, antes de que asumiera la alcaldía, y sostuvo que fueron dados de baja los responsables.

Las definiciones dejaron así distintos tipos de controversias: desde acusaciones rechazadas por los propios coordinadores hasta protestas internas, disputas con partidos aliados y procedimientos promovidos ante la autoridad electoral.

En tanto, Morena completó este lunes su mapa de 17 coordinaciones con las últimas definiciones en San Luis Potosí, Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Baja California Sur, Nayarit y Tlaxcala. Con esa etapa cerrada, la dirigencia enfrenta ahora el compromiso de transparentar las encuestas y procesar las inconformidades que dejó la selección antes de la definición formal de candidaturas para 2027.