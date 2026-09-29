Andy López está en la mira de dos agencias de EU por señalamientos de supuestos vínculos criminales, revela NYT

Esto sabemos de los motivos por los que cancelaron su visa a Andy López Beltrán.

Dos agencias de Estados Unidos indagan los señalamientos por supuestos vínculos criminales que se han hecho en contra de Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, si bien aún no hay una investigación formal en su contra , reveló este martes el diario estadounidense The New York Times.

Este martes, el diario publicó el artículo titulado En México, la polémica en torno a López Beltrán pone a prueba el legado de Morena, en donde argumenta que las recientes controversias del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador han representado un reto al partido gobernante para mantener la unidad y la congruencia con sus principios.

Andrés Manuel López Beltrán, "Andy". ı Foto: Cuartoscuro

El artículo repasa las controversias en las que se ha visto envuelto López Beltrán, entre ellas los lujos que ha exhibido, así como los señalamientos en su contra por presuntamente desviar contratos gubernamentales hacia personas de su círculo cercano, y supuestamente estar relacionado con una trama de contrabando de combustible.

Al respecto, el diario asegura que, de acuerdo con fuentes anónimas, dos agencias estadounidenses estarían indagando estos señalamientos, aunque aún sin iniciar una investigación formal.

Dos agencias de seguridad de Estados Unidos están analizando los alegatos sobre los supuestos vínculos de López Beltrán con el crimen organizado y el contrabando de combustible, pero no han iniciado investigaciones formales, según cinco personas con conocimiento directo de las indagaciones de las agencias, quienes hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos internos. The New York Times



En el mismo sentido, las fuentes revelaron a The New York Times que “Andy” López estaría buscando comunicarse con “funcionarios de las fuerzas del orden de Estados Unidos”, y lo estaría haciendo a través de intermediarios.

Artículo de The New York Times sobre Andrés Manuel López Beltrán. ı Foto: Captura de pantalla

Aunque estos intentos de contacto, señaló el diario, no han derivado en conversaciones formales.

The New York Times recordó que, entre los señalamientos hechos en contra de López Beltrán se encuentra su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos.

De acuerdo con el artículo, el nombre del hijo del expresidente aparece en los expedientes de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre “una gigantesca trama de contrabando de combustible”.

Un reto para Morena, las controversias de Andy López

Más allá de la revelación de las indagatorias sobre las acusaciones contra López Beltrán, el artículo se concentra en argumentar por qué las acusaciones contra el expresidente representan un reto para Morena y los gobiernos de la Transformación.

The New York Times argumenta que la posición del Gobierno mexicano es sensible debido a que López Beltrán es fundador de Morena e hijo del expresidente López Obrador, considerado “el movilizador de votos número uno de este país”, en palabras de la analista Viri Ríos, consultada para el artículo.

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