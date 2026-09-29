Sheinbaum pide a coordinadores de 4T ‘no mentir, no robar y no traicionar’

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aconsejó que quienes fueron electos como ‘coordinadores’ de Morena -y que se convertirán en los candidatos para la elección de 2027- se conduzcan bajo el principio del partido guinda: no mentir, no robar y no traicionar a la población.

Ayer, el partido conducido por la exsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, completó las designaciones de quienes encabezarán la búsqueda de las 17 gubernaturas que se renovarán en 2027, ahora con las definiciones para los estados de San Luis Potosí, Tlaxcala, Nuevo León, Nayarit, Sonora, Baja California Sur y Chihuahua.

Consultada durante su conferencia de prensa sobre las inconformidades de los resultados que pudiera haber dentro de Morena, la mandataria federal comentó que ella percibió una jornada de unidad.

Además, refirió que habrá más convocatorias para definir a las candidaturas a otros cargos federales y también estatales.

“Son presidencias municipales, diputaciones estatales, federales, en donde quien no obtuvo el triunfo en la encuesta, puede participar como coordinador. Entonces, pero creo que hasta la noche yo vi, cómo estuve ocupada toda la tarde, y hasta la noche pregunté cómo había estado y me dijeron pues que había estado muy bien”, dijo.

-“¿Qué consejo le da a quienes estarán coordinando estos este trabajos de la 4T?”, se le preguntó.

-“No mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, respondió.

Te puede interesar

- Define Morena: no van Andrea, ni Geraldine ni Tatiana… y PVEM sale ganón

- Abre gobierno nuevas líneas en caso Iguala

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR