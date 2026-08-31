Andy, Gonzalo López Beltrán y empresarios se reúnen en ‘cónclave’ en restaurante de la Condesa

Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, junto a otros, sostuvieron una larga reunión en un restaurante de lujo en la colonia Condesa, en lo que el columnista Héctor de Mauleón llamó un “cónclave”, en medio de tensión por el señalamiento al primero por su presunta relación con red de huachicol fiscal.
En el texto titulado Andy y Gonzalo realizan cónclave en la Condesa, publicado en el diario El Universal, Héctor de Mauleón dio a conocer que Andrés Manuel, “Andy” y Gonzalo sostuvieron una larga reunión el lunes 24 de agosto en el restaurante Magazzino, en la colonia Condesa de la Ciudad de México.
La reunión duró más de cinco horas y, junto a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, participaron Daniel Asaf, exjefe de la Ayudantía de la Presidencia durante el gobierno de aquel, y Juan Domingo Beckmann, presidente del grupo tequilero José Cuervo.
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De acuerdo con las imágenes captadas por El Universal, recogidas en el texto de De Mauleón, durante la reunión los presentes leyeron noticias en sus teléfonos celulares, y a “Andy” se le veía con rostro “preocupado”.
Según la descripción del columnista, en la reunión —en la que, además, se descorchó un vino Sassicaia, cuyo precio oscila entre 16 mil y 24 mil pesos—, se leyó la noticia de la vinculación a proceso de Fausto Corrales Rodríguez, acusado de encubrimiento por presuntamente brindar declaraciones falsas sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén.
“Se trató de una reunión muy larga. Duró al menos cinco horas. Andy bebía en una copa tequilera de aspecto refinado, y en algún momento comenzó a encender un cigarrillo tras otro. En las imágenes luce preocupado. No era para menos”, escribió Héctor de Mauleón en su texto.
Asimismo, según la descripción del columnista, al exterior del restaurante se encontraban cinco o seis camionetas, que transportaban a los asistentes y sus guardaespaldas. El restaurante estuvo cerrado al público general durante el encuentro.
La reunión, como también lo enfatizó el autor del texto original, ocurrió en medio de tensión para “Andy”, a quien Estados Unidos le retiró la visa a principios de este mes.
Además, investigaciones vinculan a empresas relacionadas con Amílcar Olán, amigo cercano a López Beltrán, con un esquema de huachicol fiscal.
Sin embargo, se desconoce qué exactamente se platicó en la reunión.
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